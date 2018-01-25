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新台幣飆升 央行罕見發新聞稿說明

2018-01-25 17:29聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

新台幣兌美元今天一路走升，終場收29.069元，狂升2.33角，逼近29元整數關...
新台幣兌美元今天一路走升，終場收29.069元，狂升2.33角，逼近29元整數關卡。 記者杜建重／攝影
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央行表示，多年來，美國歷任財政部長包括Robert Rubin、Lawrence Summers、Henry Paulson、Timothy Geithner及Jack Lew等人均提倡強勢美元政策，且認為強勢美元符合美國利益(The strong dollar is in U.S. national interests)。

新台幣兌美元今天一路走升，終場收29.069元，狂升2.33角，逼近29元整數關卡。

央行指出，今年 1月24日現任美國財政部長米努勤於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇(WEF)年會卻公開表示，「顯然地，弱勢美元對美國有利，因為匯率與貿易有關…。」(Obviously a weaker dollar is good for us as it relates to trade …)。

央行分析，此言論市場解讀為美國贊成弱勢美元，以致資金由美國流向國外，造成各國貨幣對美元大幅升值，美元指數(DXY Index)盤中跌幅曾達約1%，今天盤中低點為88.805，創下3年多來新低。美國財長米努勤的言論產生口頭干預助貶美元(talk down US dollar)的效果。

【中央社／台北25日電】

國際美元一蹶不振，非美貨幣齊翻揚，今天新台幣再度帶量勁揚，終場以29.069元兌1美元作收，大升2.33角，連3升並續創逾5年新高價，29元整數關卡防線岌岌可危。

台北與元太外匯經紀公司總成交量暴增至19.51億美元。

「美元爛得要死，大家現在是打落水狗，全力作空」，外匯交易員表示，美國財政部長梅努欽（StevenMnuchin）在瑞士滑雪度假勝地達佛斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）指出，美元走弱對美國貿易是好事。此言一出，美元指數隨即跌破90，為2014年12月以來首度跌破90，創逾3年低點，且今天更朝89邁進，「美元頹勢已無可挽回」。

此外，美元利空消息頻傳，也導致美元一蹶不振，非美貨幣普遍翻揚。外匯交易員說，美國聯準會（Fed）升息最快也在3月，「還有一整個2月可以炒」，且就算美國升息，今年美國就要舉辦期中選舉，外界不看好共和黨選情，「若川普變成跛腳總統，政策將難以推動，美元還會強嗎」？也因此，投資人「肆無忌憚」，紛紛加入作空美元行列。

新台幣升升不息，央行總裁彭淮南也把原因指向美國。彭淮南今天早上赴台灣銀行總行視察狗年生肖套幣販售情況，媒體提問近期新台幣大升的看法，他僅回應「去問Trump」，顯然這波新台幣勁揚的原因無他，關鍵就是美國。

匯銀人士表示，今天新台幣開盤勁揚，早盤就已經逼近29元整數關卡，盤中升幅一度拉回，主要是進口商的美元買盤進場，不過新台幣稍有拉回，出口商就停損拋匯「少賠一點是一點」，加上外資持續匯入，新台幣升幅又擴大至2角以上，午盤後更一度升值2.67角至29.035元價位，29元關卡岌岌可危。

值得一提的是，相較於前兩天新台幣「先勁揚、後拉回」的走勢，今天則是「一去不回頭」，收在相對高點，央行「棄守」意味濃厚。外匯交易員說，近期不只新台幣，包含日圓、韓元、歐元等，都升勢猛烈，「大家一起升值，央行就沒有調節的空間」。

根據央行統計，今天新台幣升幅達0.8%，雖創近1年最大單日升幅，但其他非美貨幣的升幅更猛烈。其中，英鎊對美元大升1.58%、韓元升1.1%、歐元升0.85%、澳幣升0.85%、日圓升0.84%。顯見在主要貨幣對美元升幅中，新台幣只能稱得上是「中段班」。

展望新台幣後市，匯銀人士指出，新台幣看到28字頭「一定有機會」，明天應該還能撐在29元整數關卡防線，「畢竟當時挑戰要28字頭，也是在29元附近盤整了一段時間。」但距離美國升息還有一段時間，在此之前，新台幣兌美元出現28字頭的價位並不令人感到驚訝。

新台幣兌美元今天開盤價為29.200元，最高29.035元、最低29.249元，尾盤收29.069元，升值2.33角。

美元指數匯率元大

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