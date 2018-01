新台幣飆升 央行罕見發新聞稿說明

2018-01-25 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



新台幣兌美元今天一路走升,終場收29.069元,狂升2.33角,逼近29元整數關卡。 記者杜建重/攝影 分享 facebook 央行表示,多年來,美國歷任財政部長包括Robert Rubin、Lawrence Summers、Henry Paulson、Timothy Geithner及Jack Lew等人均提倡強勢美元政策,且認為強勢美元符合美國利益(The strong dollar is in U.S. national interests)。

央行指出,今年 1月24日現任美國財政部長米努勤於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇(WEF)年會卻公開表示,「顯然地,弱勢美元對美國有利,因為匯率與貿易有關…。」(Obviously a weaker dollar is good for us as it relates to trade …)。

央行分析,此言論市場解讀為美國贊成弱勢美元,以致資金由美國流向國外,造成各國貨幣對美元大幅升值,美元指數(DXY Index)盤中跌幅曾達約1%,今天盤中低點為88.805,創下3年多來新低。美國財長米努勤的言論產生口頭干預助貶美元(talk down US dollar)的效果。

【中央社/台北25日電】

國際美元一蹶不振,非美貨幣齊翻揚,今天新台幣再度帶量勁揚,終場以29.069元兌1美元作收,大升2.33角,連3升並續創逾5年新高價,29元整數關卡防線岌岌可危。

台北與元太外匯經紀公司總成交量暴增至19.51億美元。

「美元爛得要死,大家現在是打落水狗,全力作空」,外匯交易員表示,美國財政部長梅努欽(StevenMnuchin)在瑞士滑雪度假勝地達佛斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(WEF)指出,美元走弱對美國貿易是好事。此言一出,美元指數隨即跌破90,為2014年12月以來首度跌破90,創逾3年低點,且今天更朝89邁進,「美元頹勢已無可挽回」。

此外,美元利空消息頻傳,也導致美元一蹶不振,非美貨幣普遍翻揚。外匯交易員說,美國聯準會(Fed)升息最快也在3月,「還有一整個2月可以炒」,且就算美國升息,今年美國就要舉辦期中選舉,外界不看好共和黨選情,「若川普變成跛腳總統,政策將難以推動,美元還會強嗎」?也因此,投資人「肆無忌憚」,紛紛加入作空美元行列。

新台幣升升不息,央行總裁彭淮南也把原因指向美國。彭淮南今天早上赴台灣銀行總行視察狗年生肖套幣販售情況,媒體提問近期新台幣大升的看法,他僅回應「去問Trump」,顯然這波新台幣勁揚的原因無他,關鍵就是美國。

匯銀人士表示,今天新台幣開盤勁揚,早盤就已經逼近29元整數關卡,盤中升幅一度拉回,主要是進口商的美元買盤進場,不過新台幣稍有拉回,出口商就停損拋匯「少賠一點是一點」,加上外資持續匯入,新台幣升幅又擴大至2角以上,午盤後更一度升值2.67角至29.035元價位,29元關卡岌岌可危。

值得一提的是,相較於前兩天新台幣「先勁揚、後拉回」的走勢,今天則是「一去不回頭」,收在相對高點,央行「棄守」意味濃厚。外匯交易員說,近期不只新台幣,包含日圓、韓元、歐元等,都升勢猛烈,「大家一起升值,央行就沒有調節的空間」。

根據央行統計,今天新台幣升幅達0.8%,雖創近1年最大單日升幅,但其他非美貨幣的升幅更猛烈。其中,英鎊對美元大升1.58%、韓元升1.1%、歐元升0.85%、澳幣升0.85%、日圓升0.84%。顯見在主要貨幣對美元升幅中,新台幣只能稱得上是「中段班」。

展望新台幣後市,匯銀人士指出,新台幣看到28字頭「一定有機會」,明天應該還能撐在29元整數關卡防線,「畢竟當時挑戰要28字頭,也是在29元附近盤整了一段時間。」但距離美國升息還有一段時間,在此之前,新台幣兌美元出現28字頭的價位並不令人感到驚訝。

新台幣兌美元今天開盤價為29.200元,最高29.035元、最低29.249元,尾盤收29.069元,升值2.33角。