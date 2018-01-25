許勝雄：全球景氣沒理由走不出隧道口

2018-01-25 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



新金寶集團今日舉行旺年會，董事長許勝雄指出，去年台灣經濟「外熱內冷」，但今年許多智庫預估全球GDP將成長3.8%，會比去年好，如果沒有太多邊緣政治的風險，台灣GDP很有機會達到3%，「全球景氣沒有理由走不出隧道口」。

許勝雄表示，去年全球經濟處在穩定成長時期，大概在3%左右，相比前年些微成長，其中中國大陸成長與否關係到台灣經濟能量，去年大陸GDP成長6.8%，超出預期。其他像美國GDP到2.2%、歐盟2.1%，台灣經濟成長率到2.58%。

許勝雄指出，但去年台灣經濟「外熱內冷」，雖然全球經濟成長，讓台灣出口呈現連17月成長，照理整體經濟應該是成長，但國內內需投資不足，來的觀光客成分不一樣，像自由行來客都往大都會跑，不會像過去以陸客為主去的旅遊景點，所以部分地區來客數量降低，觀光資源沒有促進全台內需動能。

許勝雄強調，展望2018年，很多智庫包含IMF（國際貨幣基金組織）、世界銀行等預估今年GDP大約成長3.7~3.8%，展望都比去年好，台灣GDP則有人看到3%。如果外銷環境能持續成長，且沒太多邊緣政治產生的風險，預期今年經濟將勝過去年，現在有看到國內投資再增加，尤其是政府部分，預期台灣GDP達到3%機率很高，進而提高國內就業、薪資，達成有感經濟成長。

許勝雄去年初曾經提出，全球經濟已經朝復甦之路邁進，而且隧道口已經可預見，前面的道路越來越來亮。展望今年，許勝雄則認為，全球景氣今年沒有理由走不出「隧道口」。