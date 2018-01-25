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招商主動出擊 經濟部鎖定國際大企業

2018-01-25 16:22中央社 台北25日電

新任經濟部投資業務處長張銘斌今天表示，未來將整合招商中心、投資處及投審會，以商業模式營運帶動國際攬才及招商工作，並主動鎖定國際大企業為開拓案源目標。

為落實加速投資台灣政策，行政院核定由經濟部投資審議委員會執行秘書張銘斌兼任投資處處長。張銘斌今天接受媒體訪問表示，目前規劃以非公務體系的招商中心為核心，投審會居中，基底則包括投資處、駐外館處、外貿協會等，形成穩定的金字塔型架構。

張銘斌將此架構命名為「投資台灣事務所」，他說明，要招商就必須些理解商業觀念，「知道企業家、投資人需要什麼」，因此希望引進多元、國際的商業營運模式，以不受公務體系束縛的招商中心帶動活化投資處、投審會這兩個行政機關，他也會活用過去代理國光電力公司董事長的企業經營經驗來帶領團隊。

行政院長賴清德指示，招商中心要「主動出擊」，對於過去偏重廣宣的招商中心，張銘斌表示會更積極進行前端招商工作、開拓案源，目前鎖定全球前1000大跨國企業、前500大高科技公司、中國大陸前1000大台商、台灣前1000大上市櫃公司，以及全球主要私募基金及創投等，並會以5+2創新產業做為初步努力方向。

為推動未來業務，張銘斌表示會規劃組織較有彈性的招商中心擴編，除國內人才外，也希望進用國外優秀人才協助國際招商及攬才，將鎖定各國名校畢業生及在台就學的外籍生；張銘斌說，相關經費需要進一部細算，但他強調，「不會畫大餅要一堆錢」，希望在有限資源內發揮最大效益，「把錢花在刀口上」。

投審會經濟部外貿協會

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