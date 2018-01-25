寺廟教堂成立財團法人 將可申請預審贈與國有財產

2018-01-25 13:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



為了解決寺廟、教堂成立財團法人的問題，財政部預告修正，未來寺廟、教堂可先申請「預審」贈與國有財產，獲得國有財產署的贈與承諾書後，即可向法院聲請設立登記財團法人。

現行實務上曾遇到有案例，寺廟要成立財團法人卡關，依照非訟事件法，寺廟、教堂要成立財團法人時，須有民政主管機關的設立許可，才能與法院聲設財團法人。

設立許可一般會要求財團法人要先有財產，例如寺廟捐贈不動產如土地給財團法人的方式。

但該案例寺廟的座落地為「國有財產」，過去依照國有財產贈與寺廟教堂辦法，該寺廟或教堂得先成立財團法人，導致寺廟無法捐贈國有財產獲得設立許可，就無法聲設財團法人。

為解決該問題，財政部預告修正該辦法，未來寺廟、教堂可先向國有財產署申請「預審」。

寺廟、教堂向國有財產署申請預審贈與國有財產，經許可會發給寺廟、教堂財團法人國有財產移轉承諾書，再以該承諾書向法院聲請設立財團法人登記；而持法人登記簿謄本國有財產署即可實際贈與移轉國有財產給該財團法人，即可繳驗向法院取得財團法人登記證書。

簡而言之，若寺廟、教堂依法成立財團法人要申請贈與國有財產，可持財團法人登記證書，或法人登記簿謄本也可以。此外，依照國有財產贈與寺廟教堂辦法規定，贈與前提應符合五項條件。

其包括台灣光復前為寺廟、教堂使用的土地及其地上建築改良物，或台灣光復後為住持、負責人所有或私人提供寺廟、教堂使用，因無人承認繼承收歸國有的土地及其地上建築改良物;現由寺廟、教堂使用；非坐落於公共設施用地；非屬依文化資產保存法指定、公告之古蹟及其坐落基地。

如日據時期原屬私有，台灣光復後登記為國有者，不在此限；非屬國家有償取得。