台經院：萬里無雲 上修台灣GDP至2.34%

2018-01-25 10:41 中央社 台北25日電



台灣經濟研究院今天上修今年經濟成長率預估至2.34%，較前值調升0.04個百分點，台經院景氣預測中心主任孫明德以萬里無雲形容當前經濟情勢。

台灣經濟研究院今天舉辦景氣動向調查報告記者會，並更新2018年經濟成長預估，將今年經濟成長預估值從原先的2.3%，微幅上調至2.34%，在主要智庫中，僅次於中央研究院的2.43%估值。

孫明德表示，根據主要預測機構如世界銀行、環球透視與國際貨幣基金組織更新預測數據，顯示2018年全球經濟將優於2017年，今年上半年經濟情勢萬里無雲，預估2018年台灣實質GDP成長率為2.34%，較2017年11月預測上修0.04個百分點。

孫明德指出，2018年的全球經濟成長幅度大致上與2017年相近，而台灣也可望維持一定的動能而不致失速，但仍有部分不確定因素影響國內外景氣，不確定因素包含美中新政後續效應、主要經濟體調整貨幣政策、近期國際原油及原物料的上漲。

孫明德說，美國總統川普積極推動稅改、金融鬆綁、基礎建設等政策，未來可能在減稅及金融鬆綁激勵下，帶動一波赴美投資或資金移動的熱潮；至於中國大陸近期加強環保嚴查行動，恐將影響石化產品價格與增加產業經營成本。

同時，孫明德也說，川普決定對進口太陽能面板和洗衣機課以重稅，由於美中都是台灣的重要貿易夥伴，若是再掀貿易大戰，台灣必定受到波及，還有全球主要經濟體開始調整貨幣政策，調整過程中對於金融市場的波動加劇恐難以避免；另外，近期國際原油及原物料價格漲幅超過預期，恐增添未來經濟的不確定性。

在景氣動向方面，台經院12月製造業營業氣候測驗點為99.02點，連續4個月下跌；服務業為及營建業同步上升，其中，服務業營業氣候測驗點為92.48點、營建業營業氣候測驗點為104.01點，連續第2個月走升。