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太陽能大聯盟 首重投資台灣

2018-01-25 02:56經濟日報 記者簡永祥／台北報導

新日光董事長洪傳獻。 報系資料照
新日光董事長洪傳獻。 報系資料照
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美國總統川普批准未來四年對進口的太陽能電池與模組最高課徵30%關稅，新日光董事長洪傳獻昨（24）日表示，未來新日光、昱晶與昇陽光電合併後成立聯合再生能源公司，將評估在美國建廠或取得產能，但還是以投資台灣為主。

美國總統川普核定201條款、針對太陽能電池與模組產品課徵保護性關稅後，昨天下午新日光、昱晶和昇陽光電三家業者舉行聯合記者會，由洪傳獻主持，新日光總經理沈維鈞、昱晶財務長潘蕾蕾與昇陽光電資深副總經理吳幸元一同出席，說明未來因應策略。

洪傳獻表示，美國針對進口太陽能電池與模組課徵關稅，將使輸往美國的電池及模組產品成本高於美國當地製造的同類型產品。聯合再生能源成立後，將擴太陽能模組生產規模，積極拓展國內外市場。美國既然針對進口產品稅率調整，新公司也會改變競爭策略， 評估在美國以最適的方式建置或取得產能，以確保市場。

洪傳獻強調，太陽能模組產能的投資資金需求不高，未來聯合再生能源將以投資太陽能模組廠、取得產能為優先考量項目，估計投資500MW（百萬瓦）至1GW（10億瓦）規模的模組產能，僅需新台幣3億至5億元。未來聯合再生能源主要會以台灣為主，優先供應國內產業太陽能發電需要。

洪傳獻表示，美國祭出201條款，適用全球各國，二周後會再正式公布實施細則。但大家應會聚焦2.5GW免稅額度的計算方式，因過去台廠輸美的量不多，預料能拿到的免稅配額也不會太樂觀。此次美國依201條款針對進口太陽能電池和模組裁定的關稅，讓台廠比陸廠更有機會，因台灣具有全球化、製造和技術領先的優勢。

太陽能電池再生能源新日光

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