印度來台下單 貿協扮推手

2018-01-25 02:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



貿協副董事長莊碩漢（左二）與印度貿易推廣組織執行董事 Deepak Kumar（左三）簽署合作備忘錄；經濟部次長王美花（左）與印度商工部次長Rita Teaotia（右）見證。 貿協／提供 分享 facebook

印度官方首度訪台，啟動台印全面合作。印度商工部次長Rita Teaotia昨（24）日訪台，率領五位印度商工部與農業部司長級官員及五家扣件、手工具及電力設備買主來台採購，國內有30家扣件、手工具與電力設備商與印商貿易洽談，共計近50場洽談。

Teaotia表示，台灣與印度的經濟具互補性，印度可以向台灣學習經濟發展的經驗，也邀請台灣廠商參與「在印度製造」，與印度的石化工業、資通訊、紡織、軟體設計業等產業合作。

經濟部國貿局、外貿協會與印度台北協會昨日共同舉行「2018年台印貿易論壇與貿易洽談會」，貿協於論壇上分別與印度印度貿易推廣組織（ITPO）、印度工程出口促進委員會（EEPC India）簽署協議，經濟部次長王美花與Teaotia見證。

台印雙方將藉由此次協議合作，期盼藉由企業交流、會展合作、組團互訪、市場資訊分享與電商平台鏈結等方式，促進雙邊經貿往來，進一步深化台灣與印度之間的經貿夥伴關係。

貿協副董事長莊碩漢與IPTO執行董事 Deepak Kumar及EEPC India助理執行長Suranjan Gupta共同簽署合作備忘錄，期待兩國繼續擴大各項商業合作。

台灣螺絲工業同業公會與印度扣件協會（FAI）也在「台印貿易論壇」洽談會中簽署合作備忘錄。螺絲公會理事長張土火表示，去年台灣螺絲出口量為160萬噸，居全球第二，但扣件產品出口金額占我國整體出口金額不到1%。

莊碩漢表示，印度是新南向政策的重要目標國家，台灣去年全年出口印度市場金額為33億美元，較前一年成長17%；台灣去年自印度進口金額為30.6億美元，較前一年成長40.3%，台印去年整體貿易額達63.6億美元，年增27%，顯示出政府新南向政策已見成效。