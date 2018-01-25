年度補休未用完 得換加班費

2018-01-25 02:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 呂思逸 ／台北報導



根據勞動部昨（24）日上網預告的勞基法施行細則草案，明定「補休得年度結清」，若勞工年度內未使用完補休，雇主須補發加班費。 報系資料照 分享 facebook

勞基法新制3月將上路，其中加班費可換補休的規定，因母法僅規定補休期限由勞資協商，引發外界憂心未來勞工加班費恐飛了。根據勞動部昨（24）日上網預告的勞基法施行細則草案，明定「補休得年度結清」，若勞工年度內未使用完補休，雇主須補發加班費，否則可開罰2萬至100萬元。

至於「年度」如何定義？根據勞基法施行細則草案，可分甲乙兩案，甲案比照現行特休假作法，勞資雙方可自行約定，例如採周年制、曆年制、會計年度、到職日等，乙案則一律以每年12月31日為期限。勞動部勞動條件司長謝倩蒨說，草案預告後，將蒐集外界對兩案的意見。

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舉例來說，若勞工在12月28日加班兩小時，換取兩小時補休，若依甲案，勞資雙方協商以周期制為使用期限，等於勞工未在隔年的12月27日使用補休，雇主就須依法給付加班費；若依乙案，勞工未在當年度底使用完，雇主就得付加班費，等於只剩三天就要補休。

謝倩蒨說，不管勞資雙方如何約定補休年度使用，都可能發生補休來不及使用的情況，但為了保障勞工權益，因而須制定期限。

施行細則草案也規定，補休須依換補休的工作順序請假，例如1月9日加班兩小時，1月10加班三小時，請補休時須先請1月9日的兩小時。

這次勞基法新制規定，年度內未休完的特休假，可再遞延一年，若遞延一年還是沒休完，雇主才須換發工資。施行細則草案明定，遞延新制須在今年3月後獲得的特休假，才可依法遞延，在此之前的特休假，若未在內度內用完，雇主還是得換發工資；至於遞延一年的特休與遞延當年新獲得的特休假，勞工須優先使用遞延中的特休假。

另勞基法新制也規範，每月加班上限雖可從46小時增到54小時，但三個月內的加班上限為138小時(46小時乘以3)。根據施行細則草案，三個月的周期由勞資雙方約定起算點，但以連續三個月為主，依此類推。

另「七休一」部分，雖早已在實施，但因外界一直有誤解，以為七天中若有請特休或補休，就算有一天休假，符合七休一規定。施行細則草案因而特定規定，不管七天中是否有國定假日、颱風天、請特休假等，都算是工作天，七休一的「一」是指要有一天「例假」。該規定過去是以函釋說明，未來將納入施行細則中。