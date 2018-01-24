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CPTPP完成談判 台灣將積極爭取加入

2018-01-24 23:06中央社 台北24日電

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國日前舉行資深官員會議，完成CPTPP談判。外交部表示，將積極爭取成員國支持台灣，並與相關部會共同努力，為加入CPTPP做準備。

外交部晚間發布新聞稿指出，CPTPP成員於1月22日至23日在東京舉行資深官員會議，順利完成談判。外交部對CPTPP成員國完成這項重要談判表達祝賀，認為此舉將為亞太經濟整合注入新動能。

外交部說，政府各部會目前持續推動相關產業結構及體質調整政策，外交部將運用各項成果，向區域夥伴說明台灣爭取參與區域經濟整合的努力與企圖心，「營造未來CPTPP開放新成員加入時，各成員國支持我方參與的有利條件」。

外交部指出，CPTPP以跨太平洋夥伴協定（TPP）為本，暫停實施部分條款，以因應部分成員國的關切，但仍維持TPP協定的高標準與完整性。CPTPP預計於3月初在智利完成簽署。

外交部表示，CPTPP成員2016年的國內生產毛額（GDP）總計為10.2兆美元（約新台幣297兆），占全球GDP的13.6%，與台灣的貿易額占台灣對外貿易總額的25.25%，對台灣參與區域經濟整合相當重要。

外交部表示，將持續與相關部會共同努力，做好未來爭取加入CPTPP的準備。

美國退出後，由日本主導的「跨太平洋夥伴協定」（TPP）剩下的11個成員國，去年11月在越南峴港的亞太經濟合作會議（APEC）年會舉行場邊會談，決定將TPP改名為「跨太平洋夥伴全面進展協定」，也針對原先TPP的部分基本內容達成共識。

TPP在美國退出後，其餘十一國決定繼續推動，並更名為CPTPP。 （美聯社）
TPP在美國退出後，其餘十一國決定繼續推動，並更名為CPTPP。 （美聯社）
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