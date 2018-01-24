美出手祭重稅 美學者：美中貿易戰可能性高

2018-01-24 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國川普政府對進口太陽能電池與模組，以及洗衣機祭出重稅，瞄準亞洲，雖然川普稱不會有貿易戰，但美國學者認為，美中貿易戰的可能性相當高，中國大陸之後很可能採取報復措施。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）費和中國研究項目副主任、中國企業與政治經濟計劃主任甘思德（Scott Kennedy）23日表示，川普政府針對進口太陽能電池與模組啟動「201條款」調查，主要針對中國大陸，對進口洗衣機的調查則主要針對南韓。

甘思德說，他不認為美國與南韓處於貿易戰爭邊緣，相較之下，美中貿易戰的可能性相當高；美國正在進行其他調查，也準備採取片面舉措，這些舉措可能相當廣泛，也可能引起中方報復。

甘思德指出，中方很可能進行報復，報復程度將主要取決於美國的作法；中方可集中在特定產業，或做一些影響美國出口及投資者的事。

美國企業研究所（AEI）研究美國亞洲經濟關係的常駐學者史劍道（Derek Scissors）表示，川普政府近期貿易行動絕對是針對中國大陸，這些舉措也會影響其他亞洲國家，但程度相對較輕。

史劍道說，中方可能會針對美國主要出口國，且對政治上對美國重要的國家採取行動；另一明顯的目標是美國豆農，但要採取多大程度的報復行動，對中國大陸而言是個難題。

至於美中貿易戰，如何影響台灣經濟？史劍道表示，就長遠來看，台灣應該著重於打造一個不完全仰賴大陸的供應鏈，這不容易，但要知道美中貿易緊張局勢可能會惡化。