美祭重稅 經部再評估：直接出口影響不大 但整體受影響

2018-01-24 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



經濟部長沈榮津。 中央社 分享 facebook

美國宣佈對全球太陽能產品與大型洗衣機產品實施防衛性高關稅，敲響貿易戰第一聲鐘響。我國經濟部昨天評估，我國廠商受影響的出口金額約為2.6億美元。不過，今天「數字大反轉」，經濟部指出，由於廠商近年已開始分散市場，去年我國出口到美國的金額更少，電池與模組相加只有4.3億元台幣，因此影響不大。

不過，經濟部也表示，雖然美國市場去年只佔台灣太陽能電池出口約0.5%，但是台灣太陽能電池與模組廠商近年為分散市場，改出口到中國大陸、越南等，如果產業鏈最終要出口到美國市場，那麼還是會受到美國防衛性關稅影響，因此台灣出口還是會受到衝擊。

經濟部長沈榮津也指出，台灣太陽能產業共有12GW產能，其中國內生產占8GW，海外生產占4GW。國內生產的8GW中將近半數屬高效能電池，在國際市場具有競爭優勢。

沈榮津說，國內政策推動2025年太陽光電裝置容量達20GW目標，也提供國內業者「練兵」，鼓勵業者從太陽能電池往模組及系統化發展。

美國貿易代表署（USTR）22日宣布，將對兩項產品實施防衛性的高關稅。昨天經濟部表示，據美國海關統計，2016年，台灣是美國太陽能電池最大進口來源國，占美總進口量約45.7%，金額約2億美元。模組則佔2.54%，金額約6000萬美元。我國受影響的廠商至少有14家。

不過，經濟部今天再度指出，由於美國在2014年對台灣太陽能產品實施雙反（反傾銷與反補貼）後，我國業者已開始「未雨綢繆」，分散市場。2016年的出口數字雖高，去年2017年已有明顯下降。

經濟部指出，根據台灣海關統計，去年我國出口到美國的太陽能電池，裝置容量僅有45ＭＷ（百萬瓦），出口金額約3.1億台幣，美國市場佔台灣總出口比例僅0.5%。模組裝置容量有4.4ＭＷ，出口金額約一點二億台幣，占比約2%。

經濟部幕僚表示，以台灣直接出口到美國這一部分來看，就算被擋關，影響金額也僅四點三億台幣，並不大。而且台灣應該可以分到一部分的免稅額度。