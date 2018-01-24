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首屆「布爾喬亞在說話」沙龍 探尋專業服務業的機會與挑戰

2018-01-24 21:02聯合新聞網 台北訊

上海徠室達家居董事長顧名儀（由左至右）、聯合數位文創董事長兼總經理李彥甫、VOC...
上海徠室達家居董事長顧名儀（由左至右）、聯合數位文創董事長兼總經理李彥甫、VOCAL MIDDLE 執行長鄧耀中、活動通創辦人兼執行長謝耀輝 四人聯手，以犀利的觀點為首屆《布爾喬亞在說話》沙龍增添風采。 圖／布爾喬亞公關顧問股份有限公司提供
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知識升級，沙龍重現「布爾喬亞」觀點交鋒零距離

《布爾喬亞在說話》沙龍為《布爾喬亞公關顧問股份有限公司》(VOCAL MIDDLE)主辦的年度產業趨勢觀察活動，今年於1月20日在犇亞會議中心精彩登場，以「知識升級，專業服務業的機會與挑戰」為題，邀請VOCAL MIDDLE 執行長鄧耀中、聯合數位文創董事長暨總經理李彥甫、活動通創辦人暨執行長謝耀輝三位經理人與談。此外也邀請曾任知名主播現轉換跑道，擔任上海徠室達家居董事長顧名儀擔綱主持要角，透過「媒體人」、「經理人」的雙重身分為座談引言並引導與談者與現場嘉賓進行交鋒對談。

儘管報名資格採審核制，仍吸引近四十餘名品牌經理人、專業服務提供者、產業趨勢觀察媒體報名，展開高強度、高質量的觀點交鋒，並將於活動後針對講題發表統整報告白皮書。除了促成產業交流，更期望透過持續舉辦類似對談，試圖找到專業服務業持續進化的動力和方向。

活動中除了邀請公關行銷領域、媒體文創領域、互聯網資訊平台事業的三位專業經理人針對「組織、服飾、市場」三個面向分享經驗與見解之外，活動中亦穿插各種互動，希望藉由所有與會嘉賓在自身領域的觀點與觀察，激發出不同火花。所謂「他山之石，足以攻錯」，布爾喬亞會後將針對本次沙龍的各方論點與談話內容，彙整爬梳後提出報告作為拋磚引玉，讓整體專業服務業的發展開始透過一次次的跨行業互動與對話找到市場的動力與方向。

VOCAL MIDDLE 執行長鄧耀中以「公關下一步，從工人智慧走向人工智慧」為...
VOCAL MIDDLE 執行長鄧耀中以「公關下一步，從工人智慧走向人工智慧」為題，分享如何善用「數據」洞悉組職，提升獲利能力。 圖／布爾喬亞公關顧問股份有限公司提供
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公關下一步，從工人智慧走向人工智慧

延續近年的市場觀察與驗證，VOCAL MIDDLE在2017年與時俱進推出《I.M.P.U.L.S.E.策略公關長約》，除欲解決品牌端當代數位化市場下的需求，其中也隱含對「公關顧問」角色價值再定義的省思。而在2018《布爾喬亞在說話》沙龍，VOCAL MIDDLE 執行長鄧耀中即以「公關下一步，從工人智慧走向人工智慧」為題，分享在高工時、低薪資、低尊嚴的產業僵固泥淖中，如何助團隊以組織為開端，挾著數位化所帶來的效率和效能，開拓嶄新的市場局面。

有別於同業中多數以「公關」為根的經理人，鄧耀中執行長自2014年甫離開新加坡商立可人事顧問台灣分公司科技事業群總監的舞台，收購「奧堤公關」團隊。經過三年餘的整頓，透過現代管理流程將「顧問思維」、「資料科學」的DNA植入組織，以持續佈局產業別的拓展及服務據點的擴張，逐步帶領團隊實踐「成為大中華區最受青睞的公關顧問與形象設計師」的願景。

聯合數位文創董事長兼總經理李彥甫以長年於聯合報系的營運經驗，分享大型媒體集團數位...
聯合數位文創董事長兼總經理李彥甫以長年於聯合報系的營運經驗，分享大型媒體集團數位轉型策略。 圖／布爾喬亞公關顧問股份有限公司提供
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李彥甫磨劍十年，傳媒巨頭聯合報系在產業寒冬下的「華麗轉身」

延續「組織」的數位轉型議題，2018《布爾喬亞在說話》也邀請聯合數位文創董事長暨總經理李彥甫針對「服務轉型」進行分享。以「媒體轉型新未來─聯合報系的數位轉型策略」為題，與來賓一同激盪數位浪潮下的內容開發策略，暢談聯合數位文創如何把世界帶到台灣，讓台灣走向國際。

在聯合報系籌辦互聯網發展初期即加入營運工作的李彥甫，先後曾負責聯合知識庫及聯合新聞網等，近年則致力媒體轉型工程及文創產業發展。在日新月異的媒體產業中，透過內容創新、數據服務，帶領聯合線上穩坐山頭，保持台灣新聞專業網站流量最高的佳績。

走過風光融資年，謝耀輝公開Accupass服務開發策略及國際市場佈局思維

作為專題演講的壓軸，由亞洲最大售票平台Accupass活動通創辦人暨執行長謝耀輝登台分享。活動通近年積極拓展亞洲市場，2011年「Accupass 活動通」在台上線，2013年姊妹品牌「活動行」即進軍中國市場，在接下來的兩年間接連獲得軟銀賽富、美國高通、騰訊、日本最大人資集團Recruit等投資人青睞，取得上億元投資。作為帶領組織積極擴張的背後操牌手，謝耀輝透過紮實的市場經驗，以「從活動通經驗，談專業服務由台灣發展國際品牌」為題，分享如何透過數據科技應用，串聯活動產業上下游環節提供更完善的服務、洞悉市場。

活動通創辦人兼執行長謝耀輝從兩岸市場的經營觀察，暢談如何透過數據科技洞悉市場。 ...
活動通創辦人兼執行長謝耀輝從兩岸市場的經營觀察，暢談如何透過數據科技洞悉市場。 圖／布爾喬亞公關顧問股份有限公司提供
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