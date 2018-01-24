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賴揆：拚經濟有成 去年經濟成長率2.6%

2018-01-24 20:15中央社 台北24日電

行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
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行政院長賴清德今天表示，總統蔡英文以拚經濟為優先，具體方案為加薪稅制改革還有排除投資障礙。賴清德指出，透過大家努力，去年經濟成長率已經達到2.6%。

行政院長賴清德今天出席台灣上市櫃公司協會的新舊理事長交接典禮，他對在場企業表示，政府對於台灣企業的發展，一定會全力支援。

賴清德指出，現在政府以拚經濟為優先，以此壯大台灣，所以總統蔡英文提出新經濟政策，希望透過擴大支出，包括前瞻基礎建設，解決基礎建設的需求，帶動民間跟進，讓台灣經濟能夠繼續發展。

賴清德也說，五加二的產業創新政策，希望幫助台灣經濟轉型、向上提升，需要台灣企業的支持。

此外，政府積極推動新南向政策，跟日本、美國提出開放的戰略不謀而合，台灣雙邊貿易持續增加，去年外國觀光客突破1000萬人等，都是政府拚經濟成果。

賴清德表示，拚經濟的6個具體方案，如果濃縮成3個，就是加薪、稅制改革跟排除投資障礙。根據人力銀行調查，將近70%的企業跟進加薪，稅制改革幫助受薪階層提高扣除額，排除五缺障礙則花了兩個月時間，召開無數次會議、盤點政策，有信心跟企業家一起投資台灣，解決問題。

面對台灣上市櫃公司協會的企業家，賴清德表示，目前各部會面對許多問題，都用函釋解決，但是超過母法授權的時候，又會產生歧異，希望在場的企業家提供意見，哪些函釋不合理，怎樣做能幫助企業經營更有效率。

賴清德指出，在大家努力下，台灣去年經濟成長率可望從前年的1.5%增加到2.6%；12月失業率則下降到3.6%，進出口跟去年同期相比，已經有顯著成長，這是大家共同努力的成果，而且已經見到成效。

台灣上市櫃公司協會今天舉辦新舊任理事長交接典禮，前任理事長林德瑞表示，未來在現任理事長台達電副總裁蔡榮騰的帶領下，業務也會蒸蒸日上。現在台灣上市櫃公司協會會員占比為20%，跟香港上市櫃公司協會比例相當。

賴清德加薪稅制改革

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