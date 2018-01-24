徐國勇：美若只對太陽能模組課重稅 對台產業無影響

2018-01-24 19:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



行政院發言人徐國勇。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國貿易代表署（USTR）宣布對進口太陽能電池與模組課以30%的防衛性關稅，行政院發言人徐國勇表示，的確對台灣產業會有影響。會請外交部，經濟部都會密切注意。

徐國勇說，輸美太陽能包括電池與模組，台灣輸美大多是太陽能電池，模組較少，美國也還沒明確表達是對太陽能電池還是模組課徵防衛性關稅，若只是針對太陽能模組，對台灣幾乎就沒有影響。