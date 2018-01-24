賴清德：失業率下降 大家努力已見成效

2018-01-24 18:37 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 程宜華 ╱即時報導



行政院長賴清德今天下午出席「台灣企業家圓桌會議」，席間致詞時表示，根據調查顯示台灣企業有將近70%支持幫員工加薪，國內失業率也在下降，表示大家共同努力的結果已經見成效，期盼台灣未來持續能夠壯大，「讓國人在這塊寶島上能夠安居樂業」。