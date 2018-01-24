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為女兒選情槓上蔡英文 余天拍桌怒嗆：分明是在搞我！

電動機車通用規格 沈榮津盼上半年定案

2018-01-24 17:59經濟日報 記者張為竣╱即時報導

經濟部長沈榮津表示，電動機車的通用規格，將請工業局、相關業者蒐集國際趨勢，預計時程1個月，接下來他會親自出面主持，期待上半年可以訂出通用規格。

最早提出電動機車規格的業者有Gogoro、中華電動車，後來中華撤案，原預計本月底將採Gogoro方案為通用規格，但光陽工業日前宣布也將提出規格，讓通用規格上路時程還要再等等。

沈榮津表示，國內電動車有Gogoro與非Gogoro兩大陣營，充電式與換電式要搞定，必須先掌握國際趨勢，哪個為主、哪個為輔，不要國內自己自創一套，卻不符合國際趨勢。

沈榮津表示，Gogoro是有運作出一套模式，在市場上獲得肯定，但經濟部不預設立場，Gogoro若有優勢，要與廠商坐下來談，如何說服要花時間整合。

沈榮津指出，已請工業局花一個月的時間蒐集國際趨勢，業者也會蒐集，再來檢視問題複雜度，討論產業要往哪個方向走，才符合社會跟產業期待。

對於時程，沈榮津說，「標準的東西有得磨」，雜度高就要多一點時間，不要壓一個不合理時間，結果草草了事，距離2035年還有17年，時間應該夠。

沈榮津表示，期許今年上半年能確定通用規格，愈早定案，資源配置才不會浪費，包括政府、業界資源，有利於引進技術、資金。

沈榮津說，業者都有本位主義與既得利益，他會出面主持，可能會與業者喝好幾次咖啡，從國家角度，把格局、高度拉高，讓資源不要配置錯誤。

沈榮津Gogoro電動機車
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