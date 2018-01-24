美對太陽能產品祭重稅 經濟部：衝擊不大

2018-01-24 17:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



美國將針對太陽能電池與模組採取防衛性關稅，昨天經濟部指我國電池占美進口量45.7%，引發衝擊我國產業疑慮。經濟部今（24日）表示，去年我國電池僅0.5%出口到美國，評估對國內業者衝擊不大。

美國將針對進口太陽能電池與模組採取4年防衛性關稅，稅率逐年依序為30%、25%、20%、15%，但電池有2.5GW的免稅額度。

經濟部國際貿易局昨天指出，我國太陽能電池為美國主要進口來源，2016年進口量占45.7%，並批評美國「擾亂全球產業供需」。

經濟部今重新定調，2017年太陽能電池出口美國占0.5%，金額新台幣3.1億元；太陽能模組出口美國占2%，金額新台幣1.2億元，整體受美國防衛性關稅影響的金額僅4.3億元。

經濟部長沈榮津表示，美國2014年對中國大陸、台灣太陽能電池實施雙反稅率（反補貼、反傾銷），產業界已經分散市場、未雨稠繆，目前評估防衛性關稅對國內產業衝擊不大。

沈榮津指出，國內太陽能產量一年12GW，其中8GW在國內，4GW海外布局；在綠能政策2025年太陽光電20GW的國內市場，業者會好好利用內需市場，從電池到模組、到系統進行練兵，再加上分散市場，所有的問題就解決了。

對於美國貿易保護措施，沈榮津說，在這個全面性趨勢之下，經濟部將檢視所有產業，帶領產業升級轉型。

沈榮津舉例，現在一輛車大約50%在談電池，過去台灣汽車產值，整車、零組件、電池各2000億，而自動駕駛是台灣優勢，未來要朝電動化、智慧化的方向走。