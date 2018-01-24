發展社會企業 蔡總統：三方向努力

2018-01-24 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ╱即時報導



「社會企業的主要目標，是要協助改善社會問題。」蔡英文總統今（24）日在民進黨中執會中聽取行政院政務委員唐鳳報告後，針對社會企業發展提出三點努力方向，強調未來政府應從此三大方向著手，支持社會的創新環境。

唐鳳今日赴民進黨中執會以「台灣社會創新的發展趨勢」為題，進行專案報告。而蔡總統在聽取後裁示，未來政府將分別從立院修法、經濟部中小企業處設立「創新沙盒申請案件平台」與透過今年5月的「明日亞洲-2018亞太社企高峰會」等三大方向來支持社會中的創新發展。

在法規面，蔡總統指出「公司法部分條文修正草案」已於去年送至立法院，而其中幾項條文與社會企業發展高度相關，對此她指出要請立院黨團多加協助，使法案在未來可以順利通過。

在部會面，蔡總統提到，在中小企業處設立創新沙盒申請案件平台後，她期望未來相關部會在進行審核時，可在符合法令的前提下，給予產業更多發展空間。

另外，蔡總統表示，今年「明日亞洲-2018亞太社企高峰會」即將在5月於台中登場，而未來中央與地方需要更密切合作，為社會企業與創新工作者提供必要的協助，強調提升社企能見度是政府重要目標。

蔡總統最後強調，來自民間的社會創新力量，是政府的夥伴，因此行政團隊應秉持開放政府的精神，運用公民協作的力量，將有限的政府資源與無限的民間創意相互結合。

蔡總統說，社會企業與一般企業最大的差別，就是社企的主要目標是要協助改善社會問題。社會企業可觸及政府平時無法接觸的地方，也因此，她認為社企將會是「政府最好的幫手」，而政府的責任就是要解決其經營上面臨的問題，給予社企們更多空間來施展與實踐理想。