電動機車標準 經長沈榮津：我沒有預設立場 將出面談

2018-01-24 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



經濟部長沈榮津。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

電動機車換電式標準規格戰持續熱燒。對此，經濟部長沈榮津今天表示，Gogoro過去成績在市場上已經有所肯定，但對於公版標準，他沒有預設立場，「有預設立場就麻煩了」。經濟部會非常開放地討論標準，也不會「假會」（不懂裝懂）。他期許，換電標準能夠在今年上半年出爐。

沈榮津今天與媒體年終餐敘時受訪表示。沈榮津說，他也會找業者「喝咖啡」，必要時可能會喝好幾次。最後他本人也會「出面來談」，因為廠商畢竟還是有本位主義與既得利益，但政府從國家角度出發，應該要出面整合。

至於時間表，沈榮津今天強調，標準還是要有得磨，「標準不可能會在一個月內決定」，否則只是草草了事、很草率。工業局不能背離國際趨勢，「不能自己去訂出一套很奇怪的標準」。他要求工業局一個月內要諮詢蒐集完資料，產業界再來談，這樣才符合社會期待。

沈榮津說，現在產業界的確出現兩個陣營，就是Gogoro與非Gogoro。近年來，Gogoro有跑出一些營運模式，市場上也有肯定。但是經濟部沒有預設立場，「有預設立場就麻煩了」。大家還是要講道理，抱持著開放的態度，理性討論為何採用哪些標準、不用哪些標準，這樣才可以達到共識。

台灣現在正面臨電動機車規格戰。Gogoro原本是唯一提出方案的業者，官方原已打算採用Gogoro方案為公版標準，但在一月初會議上遭到其他業者反彈。油車業者光陽也宣布將加入戰局，提出第二套公版換電規格，讓競爭更加膠著。工業局也承諾，將採投票制「共識決」，才會成為統一標準。