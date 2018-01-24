台大新校長管中閔獨董爭議 高志明：夠了！

義美食品總經理高志明。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新任台灣大學校長管中閔曾擔任台灣大哥大獨立董事，台大遴選過程受外界質疑，義美食品總經理高志明今（24）日也以台大校友身分，給「管教授誠懇建議」，應該要坦然面對外界質疑，不要堅持遴選結果，能選上台大校長已是「出師已捷，證明謀略超凡」，這一切已經「夠了！」

台大校友給 管教授的誠懇建議：

一、台灣大學新校長的遴選過程，吸引到全國各界的注目，不但比專業能力、比較經營企圖心，更比較社會人脈；真是精彩無比！

二、遴選結果一出，僅只有短暫時間，令人振奮；因為，非台大畢業的學者-----管中閔教授，也有機會出任台灣大學的校長；證明台大有其包容性。

三、可惜的是，在遴選過程中，管教授擔任「台灣大哥大」獨立董事的事實，並沒有被揭露；因此，造成社會爭議的風暴，不斷擴大，已延續數日；實在令全國各界不少人士遺憾，更令數十年來遍佈國內外的校友傷心。

四、遴選發展至今，已足以證明管中閔教授的一流口才與能力，以及支持好友的謀略運用超凡成功；至此，管教授的人生已達巔峰，實已無憾。

五、若管教授一再不能坦然面對各界質疑，繼續堅持遴選結果的話，恐怕會傷害到「台灣大哥大」，甚至擴及影響到「富邦集團」的聲譽；屆時，上任後再下台，不如未上任前，主動婉謝推薦，留下漂亮的身影。

六、我個人相信：以管教授的聰明才智，一定能瞭解到：「出師已捷，證明謀略超凡」；夠了！