中油第三天然氣站環評再挫 6月動工不樂觀

2018-01-24 17:21 中央社 台北24日電



中油第三天然氣接收站昨天再度闖關環評失敗，4月30日前補件再審。中油總經理劉晟熙表示，由於第三天然氣接收站動工跟環保署審查結果連動，「要達成6月動工沒有那麼樂觀」。

中油第三天然氣接收站因大潭藻礁等環保問題卡關，力拚6月動工，中油昨天提出新的現地迴避替代方案再度闖關環評，環評委員最後要求開發單位統整說明對藻礁的影響，相關建議高達12項，並要求4月30日前補件再審。

台灣中油公司總經理劉晟熙今天接受中央社訪問時表示，根據昨天環評委員的要求，希望中油針對周邊生態系的議題，仔細的評估、調查，做出報告後，必須在4月30日前補件，中油會「很努力」達成。

劉晟熙表示，由於動工跟環保署的審查結果連動，「要達成6月動工沒有那麼樂觀」，目前只能努力先完成4月30日相關評估調查的補件；而環評委員希望中油再仔細評估，從原本方案換成現地迴避替代方案，會不會造成其他新的影響，這樣的關心可以理解。

有關環團提出的離岸天然氣接收站的建議，劉晟熙指出，現在中油提出的現地迴避替代方案，已經是離岸式的工業港，北堤減少720公尺的興建，讓海水自然流通，已經是「離岸堤」的概念。LNG船使用的離岸碼頭距離約500公尺。

針對有環評委員及環團認為「為什麼不考慮更遠一點」，劉晟熙說，這在現實上會有兩大障礙。第一是，當初的工業港跟工業區已經劃定，如果跨出港域，甚至連當初談好的漁權都要重新洽談，移動海堤，環評、環差都要重新來過。

劉晟熙並提到，距離工業港海堤最近的離岸風機，基座距離只有300公尺，要往外移沒有空間；而液化天然氣（LNG）船進港後泵浦將天然氣送到岸上，如果距離太遠，會「打不上來」。

中油昨天提出新的現地迴避替代方案，縮小開發規模，並避開裸露礁體及柴山多杯孔珊瑚，與原方案相比，破壞的礁體面積從229公頃降低為26公頃，中油也承諾會於其他區域進行抽沙作業，恢復其他區域的藻礁生態。

中油的第三天然氣接收站現行目標111年供氣50萬噸，112年全量供應300萬噸。