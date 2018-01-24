影／觀光局推海灣旅遊年 吸引旅客玩本島加外島

2018-01-24 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



吸引國旅和對外宣傳台灣更多旅遊資源，交通部觀光局今年力推「2018海灣旅遊年－探索島嶼 就是現在」活動，交通部觀光局長周永暉今天表示，台灣可觀光旅遊的地點不單是台灣本島，還有周邊的小島，今年推廣海灣旅遊年，就是希望讓國內外旅客全年都可前往各島嶼旅遊。

周永暉說，為了向國際推廣2018海灣旅遊年，去年9月的東京旅展、11月的倫敦旅展，以及今年3月的柏林旅展，都會強力向國際推廣宣傳，希望透過探索島嶼的方式，讓國際旅客有不同的體驗，而且本島加外島的旅遊方式，也會讓遊程更加豐富。

交通部觀光局今（24）日上午在台北旅遊服務中心舉辦「2018海灣旅遊年」啟動記者會，由台灣觀光最佳代言”熊”—喔熊組長（OhBear）與「2018年初登場-雲端限定版嗨熊（HiBear）」，以輕鬆、風趣的互動，告訴大家要如何跳島玩透透、吃夠夠，發掘不一樣的島嶼旅遊風貌。

觀光局表示，台灣（含澎湖群島）海岸線總長超過1,500公里，土地面積雖只占全球萬分之2.5，但卻蘊藏超過世界十分之一的海洋物種，擁有豐富多樣的海岸地貌、生態景觀及人文風土等遊憩資源。

而今（2018）年有多場國際年會、活動及觀光雙邊交流都在台灣舉辦，包括世界最美麗海灣年會（澎湖）、世界花卉博覽會（台中）、第9屆亞洲賞鳥博覽會（嘉義）及台日、台韓、台越觀光雙邊交流會議等，是相當難得能擴大與國際交流的機會，因此特別將今年訂為「海灣旅遊年」，並挑選出10大魅力島嶼，包括龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒等，以「探索台灣〖10〗^+島」為活動品牌，期盼能逐步建構島嶼生態觀光旅遊，並喚起各界對於海洋生態資源永續發展之重視。