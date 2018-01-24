勤業：今年資本市場樂觀 建議開發海外潛力華商市場

2018-01-24 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



勤業眾信聯合會計師事務所24日於「2018資本市場發展新局 解析台灣競爭力與轉機」記者會表示，展望2018年，建議台灣資本市場可加強開發海外潛力華商市場、鼓勵發展多元產業與新創事業，並留意鄰近資本市場新政策所帶來的可能影響。

2018年台灣除證交所及櫃買中心研擬「多元上市櫃」方案，金管會也考量鬆綁申請掛牌獲利條件，企業淨值或是市值達一定門檻即可申請。勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長施景彬表示，提升台灣資本市場能量可「多管齊下」，運用「開發海外潛力市場、善用多層次架構、強化鄰近資本市場新政策因應對策」三大利器，以鼓勵企業IPO、保護新創公司與投資者。

施景彬說，台灣擁有創櫃、興櫃、上櫃與上市之「多層次資本市場」板塊，應充分發揮此架構，鼓勵不同產業與發展階段的企業踴躍投入，提升整體營運規模。此外，配合政府5+2 產業創新計畫，今年3月櫃買市場擬新增「電商類股」，期望促進電子商務發展，發揮電子商務優勢與創新能力。

至於針對鄰近資本市場所提出的新政策，施景彬說，應研擬出更具誘因的對策，並進一步思考資本市場的解套機制，降低資本外流所產生的衝擊。他認為，「成熟穩定」是台灣資本市場的最大優勢，而截至2017年12月31日止，共有33家企業進入IPO申請程序，較往年為多，且已有19家企業通過交易所，櫃買董事會同意上市、櫃。因此，「在利多匯聚加持下，台灣資本市場終將撥雲見日」