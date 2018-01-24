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美麗華球場勞勞相殘 勞團揭：桿弟違法雇用

2018-01-24 11:01聯合報 記者呂思逸╱即時報導

2016工鬥今怒批，桿弟得排班受老闆指揮監督，根本是雇傭關係，並非承攬，勞動部應...
2016工鬥今怒批，桿弟得排班受老闆指揮監督，根本是雇傭關係，並非承攬，勞動部應介入調查，避免勞勞相殘。記者呂思逸／攝影
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位於新北市林口區的美麗華高爾夫球場，去年才風光舉辦「裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」，今年卻爆出勞資糾紛，由職員組成的工會發起罷工，約100名桿弟因為「承攬關係」，罷工後已經損失5日酬勞，兩方互槓，2016工鬥今怒批，桿弟得排班受老闆指揮監督，根本是雇傭關係，並非承攬，勞動部應介入調查，避免勞勞相殘。

2016工鬥今至勞動部陳情，2016工鬥成員陳姳臻表示，多數桿弟都得排班，由雇主指揮安排消費者，明顯就是雇用關係，雇主卻用承攬制規避勞、健保、勞基法相關假期等，同樣位於林口的高爾夫球場佳福育樂桿弟們曾質疑假承攬、真雇傭，新北勞工局去年已經認定佳福育樂桿弟為雇傭關係，開罰雇主27萬元。

「全台桿弟按件計酬，都是勞基法死角」，陳姳臻質疑，桿弟工作大同小異，球場都要求排班並安排消費者，且都是承攬關係，勞動部應該主動勞檢。

佳福育樂企業工會理事長葉孟連說，她擔任桿弟約10多年，球場都與桿弟簽委任狀，沒有底薪、沒有勞健保、沒有年資、沒有退休金等，新北市勞工局確認為雇傭關係後，球場竟然解雇他們，目前正在不當勞動行為裁決中。

「桿弟沒底薪，就應該跟球場爭取」，葉孟連強調，美麗華桿弟出面哭訴因為罷工受害，其實，桿弟應該向雇主爭取自己權益，若有僱傭關係，勞基法保障下，桿弟根本不會因此沒有工資。

對此，勞動部回應，雇傭關係確認需要個別認定，過去確認雇傭關係個案都須申訴，才會認定，若美麗華有相關申訴，將請新北市勞工局介入調查。

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