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抗議資方惡意解雇 美麗華桿弟怒吼：我不是免洗筷

2018-01-24 11:00經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

抗議資方惡意解雇，美麗華球場桿弟怒吼：「我不是免洗筷、承攬工」。 記者葉卉軒/攝...
抗議資方惡意解雇，美麗華球場桿弟怒吼：「我不是免洗筷、承攬工」。 記者葉卉軒/攝影
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新北市林口區美麗華高爾夫球場工會代表和多名桿弟，今天前往勞動部陳情抗議，要求資方撤回解雇公告，並要求勞動部指示勞檢機關確認美麗華桿弟的僱傭關係，也呼籲政府應對高爾夫產業屢屢惡意違法資遣員工的情況提出對策。

對此，勞動部勞動關係司合作科科長劉政彥表示，關於僱傭關係的認定，包括：資方是否有進行指揮調度，以及是否有進行出勤管理、表現考核等，若確有僱傭關係，且資方也確有解僱不當行為發生時，主管機關就會作出裁決，除了將處以罰鍰外，也必須回復勞工的工作權。

劉政彥指出，根據勞動部的了解，目前確實已有部分美麗華桿弟被新北市政府勞工局確認與球場資方有勞雇關係。

美麗華高爾夫球場於1月11日大量解雇18名員工，美麗華工會隨即展開抗議行動，並於19日表示將向資方宣戰，行使罷工，呼籲高爾夫球場內的勞動者一起支持與聲援他們，今天上午則到勞動部抗議，要求美麗華和佳福的資方撤回解雇公告。

新北市產業總工會理事長洪清福呼籲，高爾夫球場資方長期將場務當作是免洗筷，把桿弟看作是承攬工，長期欺壓不懂法令的工人，美麗華桿弟的問題絕不是單一事件，更號召全國的桿弟們都應該站出來聲援。

美麗華開發企業工會理事長黃文正則指出，幸福球場的桿弟，平時要為客人揹負沈重的球袋，還沒有底薪、沒有勞健保、沒有年資、沒有退休金、更沒有加班費及特休假，即便最高法院早在2015年就認定桿弟適用勞基法，仍不斷逼員工簽「假委任」契約，毫不理會新北市勞工局，甚至還把提出勞檢的佳福工會成員開除，藐視工會法，種種行徑，都凸顯高爾夫球場的多數資方，長期欺壓不懂法令的工人的惡劣行為。

高爾夫勞動部勞工局
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