週刊爆愛上孩子老師 施振榮么女16年婚姻生變

2018-01-24 09:31 聯合新聞網 綜合報導



宏碁集團董事長施振榮女兒施宣榕於2001年5月20日，與葉光章結婚，葉並當眾深情吻親娘，接受各界祝福。經濟日報資料照片/記者蔡育豪攝影 分享 facebook 圖為施振榮挽著女兒施宣榕進入結婚會場情形。經濟日報資料照片/記者蔡育豪攝影 分享 facebook 宏碁集團創辦人施振榮么女施宣榕傳16年婚姻恐觸礁！鏡週刊報導，施宣榕與丈夫葉光章兩人似乎漸形漸遠，葉光章控訴妻子有外遇，且對象是孩子的管樂團老師。週刊拍到施女近期偕父母參加兒子在校的成果發表會身影，僅管身家資產粗估有160億，施宣榕臉上寫的卻是憂傷與憔悴，令施振榮相當心疼。

育有兩子一女的施振榮夫婦，施宣榕為施振榮最小的女兒，16年前與前立委葉宜津胞弟葉光章結婚，政商世家的結合引起各方關注和祝福；《鏡週刊》報導，兩人的婚姻邁入了第16年，在本該是人人稱羡的藍寶石婚姻中，卻出現裂痕！葉光章疑似因為懷疑妻子外遇，委託徵信社跟監妻子，發現妻子與孩子在校的管樂團老師互動頻繁，一個月碰面達12次，週刊報導，葉光章已向第三者提起訴訟，關於民事損害賠償仍在調解中。葉早已缺席在妻兒身邊許久，也不與施家人互動，擁有逾百億資產的施宣榕，似乎過著為偽單親生活。

施宣榕全程參與兒子在校的管樂團成果發表會，稱職的她偕向來疼孫的施振榮 夫婦全程出席，但在後台場控時，手拿曲目表，卻在中場時突然落淚，為了不讓人發現，馬上拿面紙擦乾淚水，在表演最後仍上台與孩子一起跳著《月薪嬌妻》的片尾曲，孩子全程有爺奶與母親相陪，卻未見父親葉光章的身影出現。

根據週刊稱的葉光章提告訴狀內容顯示，施宣榕於2016年1月與孩子班上的同學和家長共同前往日本四天三夜的旅行，管樂團團長陳姓老師原本未在出團名單上，卻在下榻飯店出現，且與施宣榕在支開孩子和其他家長後單獨出遊。此事葉竟由孩子口中得知，怒而委託徵信社調查施、陳兩人行蹤。

周刊稱，陳姓老師小施宣榕八歲，在兩人疑似約會的場景中，經常出現互相餵食、像似情侶一般逛街購物，在葉光章與妻子撕破臉後，施則說：「都是我的錯」、「知道全部就能重新開始嗎？」葉則說：「我是真的要重新來過」、但質疑妻子態度冷漠，施則辯解：「不是這樣，只是沒辦法求你。」據悉，葉光章還要找岳父施振榮攤牌，將施走出陳老師家中的照片傳給施振榮夫婦，讓施宣榕才坦承「有在車上親一下」，葉還說：「我很多次可以找警察破門的，我是給爸媽和妳留面子。」

針對婚外情傳聞，週刊求證施宣榕本人，施回，民事訴狀部分有許多非事實，但現在真的不方便談。週刊還稱，施在談及此事時，眼眶一度泛紅，葉光章則回應，稱自己坦蕩蕩，一切都在掌握中。