即時短評／陸韓跳腳 台卻不吭不響 恐成美貿易戰輸家

2018-01-23 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



美國貿易戰正式敲響鐘聲，不論美國總統川普是衝著中國大陸來，還是對全球「一視同仁」開打，可以確定的是，以出口為導向的台灣，勢必會受到衝擊。可惜，相較大陸、南韓今天的強力反彈，我國經濟部今天只能低調表示「還要再等細節出來」。我國政府若沒有清楚靈活的策略，只能持續不吭不響，恐怕將成這一場貿易戰爭的輸家。

美國政府宣布要對太陽能產品與大型洗衣機提出防衛性的高關稅，被視為美國貿易戰的第一戰。今天美祭重稅消息一出，韓國與大陸政府立刻跳腳，勇於表達不滿。南韓政府放話要告到WTO，雖被國內官員認為「只是喊給韓國廠商聽」，但事實上，這可能是聰明的一招。

因為，美國上一次提出防衛措施時，就是2001年的鋼鐵案，當時歐盟提告，最後WTO爭端解決小組也認定違法，導致最後美國2003年不得不撤銷防衛措施。學者指出，由於WTO對防衛措施的要求較嚴格，因此通常提告成功率會比反傾銷稅或平衡稅來得高。

儘管，WTO申訴管道不是「特效藥」，成功的話，卻可以讓廠商不用防衛關稅一罰就是四年。

相較起陸、韓，我國今天經濟部表態較為保守，只表示廠商可以分散出口市場與擴大內需來因應。國貿局雖然對美祭重稅一事表達擔心，但對於WTO申訴體制也僅「政府不會隨便走WTO訴訟案」」。經濟部的「低調」處理，連台綜院院長吳再益都直言，「台灣該表態的時候，就要表態」，「不能不吭不響」。

其實，台灣可能是受限於國際局勢，而無法像大陸、南韓一樣「大聲提告」，但也該找到切入點靈活運作，爭取更多空間。然而，在這一次的太陽能產品關稅案中，卻未能看到台灣清楚而有效的策略。

美國是台灣外銷訂單最大來源國，占比高達28%，美國市場重要性不言可欲。而川普這一次的高關稅案，也已經證明他的貿易保護主義「不只是喊著嚇唬人」，而是來真的。這一次太陽能產品案後也絕非美國最後一個貿易保護的案子，後續還有鋁材案。台灣政府若再不拿出有效策略，在這一場美國貿易戰爭中，台灣恐怕將淪為輸家。