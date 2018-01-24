上月新增房貸 兩年新高

2018-01-24 01:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ／台北報導



中央銀行昨（23）日公布，五大銀行12月新承做房貸金額485.72億元，為兩年來新高，2017年累計為4,614億元，較前年高出257億元。央行官員表示，月底為交屋旺季，加上建商讓利，降價求售，都是讓成交量增加的原因。

五大行庫12月新承做房貸平均利率由上月的1.63％增至1.632％，連兩個月增加，外界關切，房貸利率是否將自低點回升？

央行官員表示，目前市場以自住客群為主，銀行積極爭取優質客戶，給予優惠利率，因此房貸利率維持低檔，不過由於五大銀行12月新承做首購族低利的「青年安心成家方案」為92.2億元，較上月減少，占整體購屋貸款占比從20%降至19%，因此利率微升。是否代表利率自低點回升，還要觀察。 經濟日報提供 分享 facebook

五大銀行指台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行與華南銀行，其承做房貸比重約占全體銀行四成，常被視為房市風向球。

房地合一稅2016年上路，2015年12月許多民眾趕交屋，交屋潮將當時新增房貸金額推升至863.71億美元，創歷史新高紀錄。不過，2016年房市冷淡，當年的新承做房貸金額為11年新低。

2017年新承做房貸金額為4,614億元，高於2016年。央行官員表示，年底向來是交屋旺季，此外建商與屋主願意讓利，降價求售餘屋，也是使新增房貸金額增加的原因。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，觀察去年移轉數量，六都有五都均優於前年，政府與各行庫對房市態度積極，加上景氣回升，推估2017年全國移轉量累計可達26.5萬棟，成長近一成。