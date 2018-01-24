川普下重手 輸美太陽能設備課重稅

2018-01-24 01:05 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



美國總統川普 分享 facebook 一再揚言打擊不公平貿易的美國總統川普終於痛下重手，22日決定對進口的太陽能設備和洗衣機課徵重稅，南韓、中國及台灣等亞洲國家所受影響最大。投資人擔心，這可能引爆美中兩國的全面貿易戰，進而重創全球經濟與金融市場。

分析師警告，美國市場的貿易風險已不再是假設問題，美國除了正在協商北美自貿協定與美韓自貿協定，還即將決定對進口鋁材與鋼鐵實施保護措施，川普這項新關稅可能只是一連串保護主義行動的開端，亞洲等新興市場未來將不時出現貿易爭端。

美國貿易代表署公布，將對外國生產的太陽能設備課徵最高30%的新關稅，並對進口洗衣機課以最高50%的關稅。貿易代表賴海哲說：「（川普）總統的作為，再度揭示川普政府將始終在這方面捍衛美國勞工、農牧戶、企業。」

川普對太陽能設備課以最高30%關稅，低於國際貿易委員會（ITC）建議的35%，但他選擇加重ITC建議對洗衣機所課的關稅 ，頭一年對前120萬台課以20%關稅，其餘課以50%的關稅，未來兩年才降低。 經濟日報提供 分享 facebook

除了鎖定從中國進口的產品，川普這次的關稅措施適用所有外國進口的太陽能設備，因中國製造商已將營運遷往其他國家。

這項進口稅將打擊太陽能產業，並可能在能源業造成更大的後果。研究機構ClearView能源夥伴公司傾向將其視為各類型能源的更大貿易風險，尤其是如果其他國家也對美國建立新的貿易壁壘。

川普這次鎖定亞洲國家祭出高關稅，可能引爆一場貿易大戰，對美國消費者的傷害恐怕比所有其他國家還大。川普最後可能發現，「以牙還牙」的關稅將招致亞洲的反彈，進而影響美國企業進入此地區。

川普此舉已觸怒亞洲貿易夥伴國，南韓除了將在世界貿易組織（WTO）提起申訴，還考慮恢復對從美國進口的產品課徵。

川普這項決定，無異是對規模280億美元的美國再生能源產業最大一記重擊，因為此產業80%的零件供應來自海外，積極發展太陽能產業的加州可能受創最重。廠商已因預期價格上漲而紛紛囤積面板或是暫停生產計畫。