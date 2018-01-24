熱錢狂湧 股匯爆量

熱錢持續匯入，股、匯市昨（23）日雙爆量，上市櫃公司合計成交量2,157億元，為去年12月1日以來最大量；匯市成交量逾20億美元，也創近兩年半來最大量。

法人指出，這波熱錢不僅有外資，因為立法院通過股利稅改案，也見到內資回流，新台幣升值趨勢明顯；而國際股市仍強，美元指數續弱，加上台積電第1季可望淡季不淡，只要台積股價繼續向上，台股指數有機會挑戰連九紅、連十紅。

昨天外資在股市連七買、金額擴增至51億元，並再次以台積電推升台股日K連八紅、收盤再創28年新高11,253點，將挑戰波段最長連十紅紀錄，同時帶動台股權證、當沖量上升，使得上市櫃合計成交量達2,157億元，為去年12月1日以來最大量。

昨日台股盤中最高達11,270點，隨即引來盤中獲利了結賣盤，權證、當沖交易開始熱絡，權證市場爆出55.8億元的史上第三大量、上市櫃合計當沖交易買賣金額達1,155億元的史上第四大量。

匯市部分，在熱錢持續猛攻下，早盤隨即跳空開高，一度升值逾3角，最高來到29.114元，不過隨著央行護盤、進口商與壽險跟著進場逢低買美元，升幅收斂至3分，終場收29.402元，新台幣對美元匯價創五年新高，成交量達20.505億美元，創2015年8月13日以來的大量。

匯銀主管表示，昨天外資匯入金額估計約8億美元，面對外資大舉匯入，卻不見出口商恐慌性拋匯，反倒是壽險業與油款等進口商進場逢低買匯。出口商在農曆年前往往有作帳拋匯需求，央行連兩日出重手阻升，市場推估，央行將初步防線設在29元。

不過，匯銀主管認為，美國財政部4月即將公布匯率操縱國名單，台灣央行也不敢過於明顯干預，新台幣還是會隨著大盤走，若主要亞幣持續升值，29元防線也可能守不住，屆時第二道防線將設在28.5元，即所謂的彭淮南防線。