去年內需熱 今年更樂觀

2018-01-24 00:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ／台北報導



經濟部昨（23）日公布最新統計數據，2017年我國零售業營業額達到全年4兆1,451億元，創下歷年同期新高，整體而言，看好今年可望持續成長，內需表現呈現審慎樂觀態勢。 本報系資料庫 分享 facebook

經濟部昨（23）日公布最新統計數據，2017年我國零售業營業額達到全年4兆1,451億元，創下歷年同期新高，整體而言，看好今年可望持續成長，內需表現呈現審慎樂觀態勢。

至於工業生產與製造業生產指數分別為109.63、111.42，同樣雙雙創下歷史新高，且連續第二年正成長。

經濟部統計處副處長王淑娟表示，零售及餐飲業方面，去年因春節而導致比較基期高，預估今年1月零售營業額年減3%、餐飲年減5%。但去年下半年開始，來台旅客人數成長，加上上市櫃公司營收成長6%，部分企業也加薪帶動內需。統計處還指出，去年全年批發業營業額達到10兆202億元，年增5%，幅度創下近七年新高。除了零售業全年營業額創新高，餐飲業營業額也達到4,523億元，同樣創下歷年同期新高。

經濟日報提供 分享 facebook 此外，去年12月工業生產指數113.42，為歷年單月第二高，僅次於去年8月；年增1.2%，連續第八個月正成長。去年12月的製造業生產指數114.94，為歷年單月第三高，僅次於2017年8月、2017年3月；年增0.93%，連續第20個月正成長。

電子零組件業、積體電路業、化學材料業，去年全年指數都創新高，前二者已連續第八年正成長，後者連續第三年正成長；基本金屬創歷年次高，並連續第二年正成長，液晶面板及其零組件業則結束連續四年的負成長。

經濟部統計處副處長王淑娟表示，國際貨幣基金（IMF）日前上修全球經濟成長率為3.9%，比去年3.7%還高，在外部有利因素之下，加上前瞻基礎建設啟動、行政部門不斷促進製造業投資等內需，今年仍呈現樂觀態勢，預估第一季製造業維持正成長。