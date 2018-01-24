太陽能重稅／大陸批濫用貿易救濟

2018-01-24 01:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



美國強徵進口太陽能產品與洗衣機保護性高關稅；大陸商務部昨（23）日痛批，美方此舉濫用貿易救濟。

大陸商務部貿易救濟調查局長王賀軍指出，近年來美國連續對大陸進口太陽能產品採取懲罰性關稅，是過度保護美國相關產業。他指責美方一意孤行，也進一步惡化相關產品的全球貿易環境。

美國總統川普動用保護性關稅，開打貿易戰，商務部認為這一招意義重大，不但是川普上台以來簽署的第一個關稅命令，也是他退出TPP，改革北美自貿協定以來最重大的貿易行動。