高通下一步…等美總部指示

2018-01-24 00:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



公平會重罰高通（Qualcomm）234億元繳款期限已至，但高通仍未繳清。對此，高通台灣分公司表示，仍須等待美國總部的回應。

公平會去年10月宣布重罰高通，高通曾發布聲明表示不認同公平會的決定，並認為公平會的罰鍰與高通在台灣的營收或活動沒有合理關係，將就罰款金額與計算方法提起上訴。

高通其實已於上季財報提列這筆罰款，導致當季獲利銳減89%，侵蝕每股純益約0.52美元。