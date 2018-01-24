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太陽能重稅／大摩示警 美貿易風險升高

2018-01-24 01:07經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

美國總統川普的新關稅政策可能使「以牙還牙」的貿易戰擴散至太陽能、能源，甚至洗衣機以外的產業。摩根士丹利策略師賽薩斯提醒，美國的貿易風險不再是假設性問題，投資人應該小心防範。

賽薩斯在研究報告說，除了美國與中國的衝突正在激化、以及進行的北美自由貿易協定談判以外，還有一些貿易決定的最後期限正在逐漸逼近，可能開始對市場產生更大影響，可能引起市場擔心北美自由貿易的談判會採取更強硬立場以及更廣泛的貿易保護主義行動，「現在只需看看這是否會引起其他國家的報復，從而加劇市場擔憂。」

日本第一生命研究所認為，川普的新政策不只會直接影響中國等相關國家，也會對與中國有貿易往來的東南亞國家間接造成重大影響，若美中關係惡化衝擊中國貿易，對中國大量出口的東南亞國家也將受重創

也有分析師指出，川普對進口太陽能產品課高關稅，雖能緩解美國太陽能面板製造商的生存壓力，但其他相關業者的進口成本增加，不僅對國內就業增加貢獻有限，消費者負擔也將加重。更令人擔心的是，美國與其他國家的貿易緊張將更加惡化，爭端可能擴及其他產業與國家。

彭博Gadfly專欄作家丹寧（Liam Denning）說，雖然中國太陽能廠商的驚人擴張，造成2010年以來價格跌80%、擠壓廠商利潤，並導致其他國家廠商破產，但川普這次提高關稅，似乎不可能鼓勵太陽能設備工廠在全美各地如雨後春筍般出現。

經濟日報提供
經濟日報提供
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