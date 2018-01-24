高通案 經部促投資取代罰鍰

2018-01-24 00:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



公平會對高通處以234億元罰鍰，遭到高通採「以拖待變」因應。據了解，經部已展開沙盤推演，從國家最大利益考量出發，建議以投資取代罰鍰。 （本報系資料庫） 分享 facebook

公平會對高通處以234億元罰鍰，並要求停止違法行為，遭到高通採「以拖待變」的方式因應。據了解，經濟部內部對此案相當重視，已針對此案後續發展展開沙盤推演，認為高通接受裁罰的可能性不高，為突破僵局，從國家最大利益考量出發，建議以投資取代罰鍰。

公平會去年10月11日委員會議通過，美國晶片大廠高通濫用市場獨占地位，處以234億元的天價罰鍰；高通申請展延繳納後，但在1月22日、罰鍰繳納最後期限，才送分期繳納申請書至公平會。

高通此做法被視為「以拖待變」，外界並不感到意外。據了解，連產業主管機關經濟部內部就此案的分析報告也認為，要高通接受裁罰的機率不高。 經濟日報提供 分享 facebook

經濟部內部針對公平會裁罰，分三領域推演可能發展情況。除了高通繳清罰鍰234億元機率為中等之外，關於停止有關未經授權則不供應晶片契約條款，以及停止適用已簽署排他性獨家交易折讓的契約條款部分，評估高通接受的可能性偏低。

相關官員表示，之所以認為高通願意停止不公平契約的機率較低，是因為從國際判例來看，中國、南韓與台灣的競爭法主管機關，均對高通祭出重罰，先不論高通營運模式的合法性，但他的作為，並沒有針對哪個特定國家，也就是對各國一體適用。

官員進一步說明，因此如果高通在台灣接受公平會開出的裁罰條件，尤其停止公平會認為的不公平契約條款，便打破高通過去的通則，簡言之，若在台灣開了先例，此舉可能會影響高通在其他國家的做法，或是其他國家對於高通的態度。

分析報告中認為，裁罰的目的不是懲罰，而是有效改善，若能以合作取代處罰，或是要求高通必須加強對台投資，以此取代罰鍰，可創造國家整體最大利益。

舉例，若和高通談和解條件，要求加強在台灣下單、成立研發中心，或是帶領台灣廠商進軍國際市場，這些都有助我國產業發展。

官員坦言，藉由和解或許可以得到更多有助於產業發展的條件，經濟部內部先做評估分析，協助政府及早擬定因應的做法。