太陽能重稅／太陽能避重稅 擬赴美設廠

2018-01-24 01:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ／台北報導



美國將對進口太陽能電池與模組課重稅，由於美國是全球第二大太陽能市場，是新日光等台廠重點出口地區，重稅不利台廠出貨，並打亂國內太陽能廠海外布局，已有業者考慮赴美設廠，以太陽能模組為優先考慮項目。 路透 分享 facebook 美國將對進口太陽能電池與模組課重稅，由於美國是全球第二大太陽能市場，是新日光等台廠重點出口地區，重稅不利台廠出貨，並打亂國內太陽能廠海外布局，已有業者考慮赴美設廠，以太陽能模組為優先考慮項目。

先前美國針對大陸製太陽能產品課重稅，昱晶、昇陽科、太極等為此將海外生產據點轉至東南亞，如今美國全面性對進口太陽能產品課重稅，台廠海外布局方向也將再調整。

主導台灣太陽能業「三合一」的新日光集團執行長洪傳獻昨（23）日緊急找同仁們，對美方此次結果開會，並提出因應方案。

洪傳獻透露，經開會討論後，新日光將考慮赴美國設廠，以太陽能模組廠為優先投資項目。新日光打算在今年與昱晶、昇陽科「三合一」，合組聯合再生能源公司。

談到聯合再生能源是否也會考慮赴美，洪傳獻並未正面回應，強調「這是整個投資環境的轉變」，相信合作夥伴也會抱持相當看法，但赴美設廠絕非三合一的必然條件。

洪傳獻認為，美國201條款是針對所有的太陽能業者，這項改變和先前相比，反而給台廠一個競逐美國市場很好的機會。

市調機構集邦科技對於美方的決議，提出分析表示， 這個方案比之前的提案寬鬆些，預料明年後太陽能市場可以回穩，但今年對不在豁免範圍內的一般太陽能電池和模組已幾乎不會有拉貨需求，衝擊還算不小。

集邦預估，這項方案，影響最大的是位在韓國、東南亞等地的產能，廠商首先須關注不受重稅影響的2.5GW（十億瓦）的額度將如何分配，因為這會影響到不同地區廠商日後的營運、擴廠等策略。

集邦表示，雖然雙反稅率是否與201稅率合併計算，或是減輕稅率仍在討論中，但最後的結果仍會使大陸生產的產品在稅率的作用下，在美國市場不具有競爭力。

經濟日報提供 分享 facebook