美祭重稅 陸韓跳腳 學者：台灣不能不吭不響

2018-01-23 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



美國政府22日宣布，將對太陽能電池、模組與大型洗衣機兩項產品課徵高關稅，敲醒美國貿易戰的第一個鐘聲。美國祭重稅消息一出，也引來中國大陸、韓國反彈，我國政府反而較為低調。對此，台灣綜合研究院長吳再益今天直言，「台灣該表態的時候，就要表態」，「不能不吭不響」。

據報導，韓國政府今天表示，高稅率關稅太過分，將向WTO（世貿組織）申訴。大陸商務部也表示強烈不滿，將捍衛自身正當利益。相較起來，我國經濟部今天下午雖然舉行記者會，但僅表示要等到詳細方案出來，無向WTO申訴計畫，廠商可以分散出口市場與擴大內需來因應。

吳再益今天表示，美國此舉是強烈影響貿易自由化，台灣也許受限於國際局勢，「但是該表態的時候，就要表態」。如果別的國家已經開始抱怨了，「台灣當然可以抱怨，不能不吭不響」。

吳再益說，美國總統川普一路走來就非常強調美國優先、美國製造優先，現在對進口太陽能板以及洗衣機課高關稅，就是重啟貿易保護主義。只考慮到生產者的利益，忽略了美國境內消費者利益。

中經院學者顏慧欣則指出，WTO爭端解決機制中，防衛措施的申訴成功率算高，因為WTO對於防衛措施的調查要件比較嚴格，比較容易找到瑕疵。因此，向WTO申訴，的確是一種管道。

顏惠欣說，因此，美國從2001年對鋼鐵案實施防衛措施被WTO認定為違法後，就再也沒有實施過防衛措施。「美國這次把放在倉庫裡的武器都拿出來用了」。