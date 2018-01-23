美祭重稅 國貿局：會擔心但不隨便向WTO申訴

2018-01-23 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



美國政府22日宣布，將對太陽能電池、模組與大型洗衣機兩項產品課徵高關稅，敲醒美國貿易戰的第一個鐘聲。對此，我國經濟部官員今天直言，「實在擾亂全球產業供需，貿易保護的氛圍也會影響後續效益」。不過，國貿局長楊珍妮表示，目前還要等各項細節出來，「政府不會隨便走WTO申訴案」。

國貿局今天表示，2016年，台灣是美國太陽能電池最大進口來源國國，占美總進口量約45.7%。模組比較少，僅佔2.54%。據美國海關統計，兩者出口進口金額約2.6億美元，我國受影響的廠商至少有十四家。

國貿局指出，美國這次防衛措施比較特別，給予進口電池每年2.5ＧＷ的免稅額度。工業局組長林俊秀說，雖然美國還沒有公佈免稅額度如何分配給各國，但以台灣最大進口國的份量來看，「我們應該可以分配到一些額度」。

楊珍妮說，防衛措施是WTO的機制，當進口產品造成國內產業嚴重損害，可以讓產業有所喘息，最少實施四年。可是對於台灣來說，會限制進口，對產業造成損害，因此台灣政府非常關切，希望有公平、公正的貿易環境。

楊珍妮說，「我當然會擔心」，但是「政府不會隨便走WTO訴訟案」，目前要等到美國完整方案出來，沒有訴訟計畫。