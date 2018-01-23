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總統：2018選舉累積能量

2018-01-23 22:13經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

蔡英文總統接受三立電視台專訪時表示，2018年選舉是一個很重要的選舉，我們要以2018年的選舉來累積我們改革的能量，讓我們改革的續航力能夠增加，讓我們在執政上面所需要的動能跟能量可以累積。

總統說，我們對2018年的態度當然是全力以赴，抱持著一個必勝的決心，我們從2014年選舉完以後，我們有很多新當選的，尤其是年輕當選的縣市首長，其實他們表現都很好，而且都有目共睹，從鄭文燦、林佳龍、林智堅、林右昌，他們表現都非常好，連任的縣市長他們表現本來就很好，所以他們就繼續，他們得到選民的支持都很強。

總統表示，潘孟安也不錯，因為他是我的家鄉，所以我到地方去的時候，大家看到潘孟安都覺得這個縣長是隨時看得到、找得到，有事情的時候他會出現幫我們解決的那種縣長，民進黨的縣長其實都很愛民、很親民，我們在2018年的這一局，我們一定會做最好的布局，也有一個必勝的決心，因為我們要累積改革的能量。

主持人問總統，有可能讓行政院長賴清德去選台北市或新北市嗎？對此總統回應說，他現在是行政院長，他自己的認知是他必須把他的工作做好，我跟他有一個很重要的共識，就是說我們必須要合力的把這個執政做成功，這是對我們的支持者、對黨、對這個國家最大的責任。

至於新北市長候選人，民進黨的戰將如雲，只是我們在新北這一局要由誰來出馬，這個是我們黨內還在持續討論的一件事情。

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