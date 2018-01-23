美對太陽能產品課重稅 經濟部：擾亂全球產業供需

2018-01-23 20:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



美國貿易代表署（USTR）宣布將針對太陽能電池與模組採取防衛性關稅。經濟部國際貿易局表示，不當使用貿易救濟措施，是擾亂全球產業供需，且對進口國本身的下游業者、消費者會產生不利影響。

美國將針對進口太陽能電池與模組採取4年防衛性關稅，稅率逐年依序為30%、25%、20%、15%，但電池有2.5GW的免稅額度，但如何分配尚未確定。

根據美國統計，我國太陽能電池為美國主要進口來源，2016年進口量占45.7%；我國海關統計，2016年台灣出口至美國的太陽能電池貿易額達6518萬美元。

國貿局表示，自從美國開始調查後，就與太陽光電產業協會、相關業者密集溝通，並聘請律師協助，包含遞送書狀、積極參與公聽會主張訴求。

韓國已表示將向世界貿易組織（WTO） 申訴，不過，國貿局仍抱持觀望態度，國貿局長楊珍妮說，「政府不會隨便去走WTO的訴訟案。」

楊珍妮說，該講的都在公聽會、訴狀講完了」，台灣當然希望公平公正的貿易，但WTO訴訟案要花多少錢，還有政府與政府之間的協商，不是隨便要去走的。

楊珍妮說，防衛措施是當國內產業因為開放進口造成產業嚴重損害，為了爭取時間讓產業喘息，而對來自全球的進口產品管制，這與針對特定國家的反傾銷稅不同。

印度日前也針對太陽能產品展開全球性防衛措施調查，國貿局表示，這樣的貿易保護氛圍，實在是擾亂全球產業供需，雖然不能說是濫用，但也是不當使用。

貿易局表示，印度政府要推動綠能產業、大幅提昇太陽光電發電量，但印度國內產能大大不夠，很大缺口要仰賴進口才能實現綠能政策，貿易保護氛圍除了影響貿易正常發展也對進口國本身的下游業者、消費者產生很多不利影響。

貿易局表示，加拿大、新加坡與美國有簽署自由貿易協定（FTA），可能會排除適用防衛性關稅，而墨西哥雖然與美國有簽署FTA，但出口量不小，應不會被排除，但仍要待美國總統公布並報告國會。