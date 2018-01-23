逾4兆 去年零售餐飲營業額創新高 經部看好今年續旺

2018-01-23 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



去年我國零售業營業額達到全年4兆1451億元，創下歷年同期新高。經濟部統計處副處長王淑娟今天表示，去年下半年開始，來台旅客人數成長，加上台灣上市櫃公司去年全年營收成長6%，一些企業也有加薪，帶動內需。王淑娟說，看好今年可望持續成長，「今年內需不看淡」。

同時，工業生產也有好表現。去年全年工業生產指數109.63，製造業生產指數也達到111.42，都創下歷年新高。統計處表示，主因是電子零組件業因為半導體產量顯著擴增，機械設備業也年增11.94%，兩者都是推升製造業生產成長的主要貢獻。

經濟部統計處昨天公布去年十二月工業生產統計，與批發、零售及餐飲業營業額統計。十二月是傳統旺季，單月表現好，全年累計成績也很亮眼。

統計處指出，去年全年批發業營業額達到10兆202億元，年增5%，幅度創下近七年新高。除了零售業全年營業額創新高，餐飲業營業額也達到4523億元，同樣創下歷年同期新高。

統計處說，綜合成長商品零售業的百貨公司受惠於耶誕及跨年商機，年增5.1%，量販店因展店及低溫挹注來客數，年增9%。產品方面，布疋及服飾品零售業因保暖服飾熱賣，燃料零售業也因為油價上漲而成長。

王淑娟說，去年上半年零售業衰退，但下半年開始回正。八月份開始，來台旅客成長，也有幫助。統計全台上市櫃公司去年營收增加6%，前三季稅前淨利也成長18%，一些公司也開始加薪，讓民間景氣開始回溫。

王淑娟說，看好今年全年零售業與餐飲業能夠持續成長，「今年內需不看淡」。不過，一月份因為遇到春節因素，預期會出現小幅衰退。

王淑娟指出，製造業方面，今年第一季將步入製造業淡季。但因去年春節落在一月，工作天數較少，預估今年一月製造業生產指數仍可望年增達5%以上。