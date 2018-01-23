親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

世紀鋼投產風機 年產值強攻100億

2018-01-23 17:41中央社 桃園23日電

世紀鋼鐵預計台北港一二期工程完工後，年產8MW規格風機最多可達70支，年產值達新台幣100億元。世紀鋼鐵董事長賴文祥表示，政府要求國產化承諾是對的，不然「我們什麼都沒有」。

世紀鋼鐵目前已與沃旭能源簽下合作備忘錄，與台船合資的世紀風電，今天再度與達德能源簽署合作備忘錄，將優先成為水下基礎製造優先供應商；今天在經濟部政務次長龔明鑫、德國在台協會及歐洲商會的見證下簽署合作備忘錄。

世紀鋼、世紀風電董事長賴文祥會後接受媒體訪問時表示，世紀鋼為了拿到兩個認證，花了8個月時間，ISO 3834是台灣鋼構第一家獲得認證，EN1090電焊是全國第4張。賴文祥表示，這半年為了拓展離岸風電，「遍地開花、到處點火」，從人員培訓、資金籌措到碼頭施工，都多頭並行。

賴文祥指出，近來世紀鋼也派出一組人力到丹麥，與世界最大生產導管架基礎（jacket）的Bladt公司進行技術交流，加上歐洲認證，相信未來可望在離岸風電技術上可以有效突破。

而世紀鋼在台北港投資的50億元，除了租下16公頃的土地外，賴文祥指出，碼頭今年3月將動工，第一期工程今年底完工、明年3月投產，第二期工程明年下半年動工，預計全部完工年產量可產出8MW規格風機50至70支，年產值上看新台幣100億元。

至於現在合作的離岸風電開發商，除了跟德商wpd達德能源、丹麥商沃旭能源簽署合作備忘錄外，世紀鋼旗下的世紀風電，也可望因台船跟丹麥哥本哈根建設基金（CIP）簽署的合作備忘錄，有望拿到優勢供應權；CIP則表示，目前正積極與世紀鋼鐵接洽中，預計3個月內將再簽下合作備忘錄。

賴文祥估計，每年50至70支風機，預估產值可達新台幣100億元以上。根據政府發展目標為2025年離岸風電達到5.5GW，後續每年有800MW至1GW的成長。就水下基礎來說，有10到20年的商機，後續還有維修、汰舊換新等維護運轉的商機。

賴文祥表示，北部有世紀鋼在台北港，南部則是中鋼在興達港設廠，未來擴大規模，還是要看市場供應的量，如果兩年後供不應求，再判斷後續擴大產量規模。不過世紀鋼6月召開股東會，預計10月透過可轉換公司債跟現金增資新台幣10億元可以完成。

有關離岸風電遴選辦法要求開發商提出國產化承諾，賴文祥認為，政府這樣做是對的；第一批3GW的遴選採用躉購費率比較高的單價，都是讓外國廠商賺走，技術應該留在台灣，不然「我們什麼都沒有」。

離岸風電世紀鋼新台幣
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

美祭重稅 陸韓跳腳 學者：台灣不能不吭不響

2018-01-23 22:43

美祭重稅 國貿局：會擔心但不隨便向WTO申訴

2018-01-23 22:28

勞保紓困貸款 受理至1月26日止

2018-01-23 22:06

敏感區傳天然氣站將動工 護藻礁環團要求異地另建

2018-01-23 20:39

逾4兆 去年零售餐飲營業額創新高 經部看好今年續旺

2018-01-23 19:37

美對太陽能面板、洗衣機祭重稅 陸商務部：強烈不滿

2018-01-23 17:06

資誠CEO調查 57%樂觀看待景氣 創新高但有焦慮

2018-01-23 16:18

美國祭重稅 經濟部：暫無計畫向WTO申訴

2018-01-23 15:21

美祭重稅╱經濟部：太陽能產品受影響比洗衣機大

2018-01-23 14:33

勞動部：106年度勞退準備金足額提撥率97.32%

2018-01-23 13:59

不景氣反帶動春節高價禮盒商機 黑橋牌推烏魚子香腸

2018-01-23 13:35

全球高齡化加劇 醫材及設備類股前景看好

2018-01-23 13:00

美對兩商品課重稅 經部：續關注救濟措施

2018-01-23 12:22

光碟廠供貨吃緊喊漲 錸德漲幅最高達30%

2018-01-23 10:41

資誠PwC報告：全球57％CEO對未來一年景氣樂觀

2018-01-23 10:10

名家觀點／減碳從Talanoa出發

2018-01-23 01:53

外銷訂單／海外生產比 連二年下滑

2018-01-23 01:14

六都淨遷入人數 桃園居冠

2018-01-23 01:14

擴大引資 招商審查一條鞭

2018-01-23 01:14

外銷連17紅 去年金額創高

2018-01-23 01:14

外銷訂單創新高 衝連18紅

2018-01-23 00:27

財經觀點／高值化 台灣觀光市場該走的路

2018-01-22 23:53

去年失業率 創17年來最低

2018-01-22 23:44

在台灣愈有錢的人 愈不靠薪水過活

2018-01-18 15:31

政院培育千名醫材AI人才

2018-01-18 00:48
看更多

熱門文章

台幣為什麼再創逾五年來最高 光憑一個理由就夠

2018-01-23 10:43

新台幣狂飆 美元何時起漲？ 專家點出關鍵時刻

2018-01-23 14:57

挑戰央行底線！新台幣早盤狂升3.18角 再破五年新高

2018-01-23 10:01

你還用這張信用卡？ 機場貴賓室永遠進不去...

2018-01-23 10:00

元大併大眾 離職員工增至840人

2018-01-23 11:19

MIT小零件 造就亞馬遜無人店

2018-01-23 00:59

金管會：退佣就不對 不排除金檢彰銀

2018-01-23 17:19

壽險業全年匯損1761億 吃掉6成獲利

2018-01-23 19:43

3大外銀看弱美元 想買便宜美元 可再等一等

2018-01-23 21:58

陳建平走人 工會擔心引爆離職潮 要元大留人須留心

2018-01-23 16:47

又是慶富 第一金控被罰200萬元

2018-01-23 17:59

彰銀證實東莞分行員工收回扣 將研議懲處

2018-01-23 15:25

平均發1.3個月獎金 這家公司6個月還嫌不夠

2018-01-23 15:40

長榮航空空服員 到桃園機場迎接「過勞」航班組員

2018-01-23 21:18

中華電招新血 今年要徵1,600人

2018-01-23 01:17

電動自行車業者：靠移工撐起十分之八

2018-01-23 09:53

台船拚翻轉 幹部減薪1到2成估年省數百萬

2018-01-23 13:32

高通234億罰鍰 爭取分期

2018-01-23 01:02

中油總座由李順欽接任 行政院拍板

2018-01-23 19:16

光碟廠供貨吃緊喊漲 錸德漲幅最高達30%

2018-01-23 10:41

美元跌不停、好便宜 美元躉繳利變搶手貨

2018-01-23 13:17

即時短評／陸韓跳腳 台卻不吭不響 恐成美貿易戰輸家

2018-01-23 23:34

無人店商機／何奕達新思維 翻轉老紙廠

2018-01-23 01:02

電視面板 光電協進會：進入紅海時代

2018-01-23 09:22

長榮航空拒照單全收 工會不排除提高抗爭

2018-01-23 20:05

台幣強升！進口商賺飽遲未降價 消費者不滿

2018-01-23 14:33

不景氣反帶動春節高價禮盒商機 黑橋牌推烏魚子香腸

2018-01-23 13:35

美祭重稅 陸韓跳腳 學者：台灣不能不吭不響

2018-01-23 22:43

比特幣交易商列高風險 且不能從事網銀業務

2018-01-23 19:08

美對太陽能面板、洗衣機祭重稅 陸商務部：強烈不滿

2018-01-23 17:06

六都淨遷入人數 桃園居冠

2018-01-23 01:14

中華電落實CSR 領航數位包容

2018-01-23 01:17

台船主管減薪1至2成 待營運獲利再恢復

2018-01-23 17:09

丁二烯大漲 台塑化進補

2018-01-23 01:17

Taipei Sky Tower 2020年落成

2018-01-23 14:39

近九旬翁照料60歲兒子 靠信託能專款專用

2018-01-23 13:12

彰銀：東莞分行員工 收鑑價公司回扣逾23萬元

2018-01-23 16:34

台北新地標Taipei Sky Tower 媲美紐約第五大道

2018-01-23 14:33

星宇航空籌備階段官方網站 正式上線

2018-01-23 13:14

郭台強：東南亞智造 台廠有商機

2018-01-23 01:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top