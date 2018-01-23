親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

又漲價！麥當勞主餐麥脆雞、AB配餐均漲4元

美祭高關稅 學者：類似情況H2恐趨頻繁

2018-01-23 17:15中央社 台北23日電

美國總統川普批准對進口的太陽能板和洗衣機課重稅，來保護美國製造商。學者今天表示，高關稅做法等於重啟貿易保護主義，且類似情況下半年會愈來愈多，與美國打交道都可能被扒層皮。

美國貿易官員22日宣布，總統川普批准對進口的太陽能板和洗衣機課重稅，來保護美國製造商。川普政府未來3年對進口的大型家用洗衣機最高徵收50%，未來4年對太陽能板最高徵收30%。

台灣綜合研究院院長吳再益表示，川普一路走來就非常強調美國優先、美國製造優先，如今對進口太陽能板以及洗衣機課高關稅，就是重啟貿易保護主義。川普反其道而行，背棄了國際貿易主流。

吳再益說，美國實施重稅手段，墊高其他國家商品進入美國的成本，使得很多國家沒有發展比較利益原則的空間，即沒有利益生產成本較低的商品，造成國際間的不公平競爭，且川普重稅措施只考慮到生產者的利益，忽略了美國境內消費者利益。

台灣經濟研究院研究六所前所長、活水社投合夥人楊家彥表示，川普施政有幾大主軸，其中，大減稅因國內有共識推得很順，但其他幾乎斬獲不多，且目前時序進入驗收去年施政成果的時候，因此，川普現在把重點放在比較容易得分的對外經貿上。

他說，美國是全球主要市場中經濟復甦態勢相對穩健的，目前歐洲、日本狀況都不是很好，尤其，中國大陸經濟成長力道趨緩情況更明顯，所以，川普對外經貿有很大談判籌碼，可預期美國會採取更多雙邊談判以及鷹派作法。

楊家彥指出，去年一整年，川普若要推動一項措施是要採鷹派，還是鴿派時，通常內部鴿派的聲音會會比較高，但鴿派做法有賞味期限，接下來可以看到美國對外經貿做法會愈來愈強硬，尤其是美國進口較多的項目，陸續都會面臨到類似強硬制裁威脅，預期今年下半年美國會採取更多強硬的措施，其他國家若要與美國打交道，都可能被扒層皮。

然而，太陽能為台灣主要出口產業之一，面對美國重稅，吳再益表示，政府目前積極推動再生能源產業，太陽能為重點項目之一，而台灣太陽能光電產業在全球市場排名第二，市占率接近兩成，僅次於中國大陸的6成，如今美國對進口的太陽能板課重稅，將不利兩岸太陽能產業發展。

吳再益指出，台灣三大太陽能板廠新日光、昱晶以及昇陽光電當初推動三合一，就是擬透過規模擴大、降低生產成本，以提高產品競爭力，如今美國祭出重稅，建議台廠出口市場要更加多元化，轉移到非美市場。

楊家彥表示，台灣太陽能廠過去利用中國大陸便宜的生產條件，在美國重稅制裁下，可能遭遇關稅上的障礙，台廠想用價格競爭將會受到影響，在目前國際情勢未明朗下，台廠拓展新業務難度很高，建議台廠以保守穩健為主，抓著特殊用途的利基市場就可以達到穩健經營的目標。

太陽能產業川普
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

資誠CEO調查 57%樂觀看待景氣 創新高但有焦慮

2018-01-23 16:18

美國祭重稅 經濟部：暫無計畫向WTO申訴

2018-01-23 15:21

美祭重稅╱經濟部：太陽能產品受影響比洗衣機大

2018-01-23 14:33

勞動部：106年度勞退準備金足額提撥率97.32%

2018-01-23 13:59

不景氣反帶動春節高價禮盒商機 黑橋牌推烏魚子香腸

2018-01-23 13:35

全球高齡化加劇 醫材及設備類股前景看好

2018-01-23 13:00

美對兩商品課重稅 經部：續關注救濟措施

2018-01-23 12:22

光碟廠供貨吃緊喊漲 錸德漲幅最高達30%

2018-01-23 10:41

資誠PwC報告：全球57％CEO對未來一年景氣樂觀

2018-01-23 10:10

名家觀點／減碳從Talanoa出發

2018-01-23 01:53

外銷訂單／海外生產比 連二年下滑

2018-01-23 01:14

六都淨遷入人數 桃園居冠

2018-01-23 01:14

擴大引資 招商審查一條鞭

2018-01-23 01:14

外銷連17紅 去年金額創高

2018-01-23 01:14

外銷訂單創新高 衝連18紅

2018-01-23 00:27

財經觀點／高值化 台灣觀光市場該走的路

2018-01-22 23:53

去年失業率 創17年來最低

2018-01-22 23:44

106年全年失業率3.76% 創16年新低

2018-01-22 16:41

空汙僅象徵性降載？台電：4天降載11次

2018-01-22 15:56

離岸風電國產化 經部：強強聯手

2018-01-22 15:40

去年我對外投資破500件 金融保險業最多

2018-01-22 14:43

去年外銷訂單 接單金額估創新高

2018-01-22 14:43

國泰金調查：上半年景氣、股市信心回溫

2018-01-22 14:42

桃空職工抗議 長榮：排班優於法令

2018-01-22 14:01

再見28？新台幣價量俱揚的三個原因

2018-01-22 13:13

815停電求償 台電中油8000多萬尚無共識

2018-01-22 13:07

在台灣愈有錢的人 愈不靠薪水過活

2018-01-18 15:31

政院培育千名醫材AI人才

2018-01-18 00:48
看更多

熱門文章

台幣為什麼再創逾五年來最高 光憑一個理由就夠

2018-01-23 10:43

挑戰央行底線！新台幣早盤狂升3.18角 再破五年新高

2018-01-23 10:01

新台幣狂飆 美元何時起漲？ 專家點出關鍵時刻

2018-01-23 14:57

合併大眾銀僅22天 陳建平辭元大銀副董事長

2018-01-22 20:16

你還用這張信用卡？ 機場貴賓室永遠進不去...

2018-01-23 10:00

元大併大眾 離職員工增至840人

2018-01-23 11:19

MIT小零件 造就亞馬遜無人店

2018-01-23 00:59

稅改贏家！ 這四類人不必繳所得稅

2018-01-22 21:13

陳建平閃辭 原大眾銀離職者恐增加

2018-01-22 20:28

央行戰熱錢 台幣大震盪

2018-01-23 00:50

高通最後期限仍沒繳234億元罰鍰 僅申請分期繳納

2018-01-22 19:23

郵輪台灣吸客 首次同品牌一年3艘來台

2018-01-22 20:15

金鑛咖啡去年關21店 今年止跌回穩

2018-01-22 18:50

平均發1.3個月獎金 這家公司6個月還嫌不夠

2018-01-23 15:40

彰銀證實東莞分行員工收回扣 將研議懲處

2018-01-23 15:25

陳建平走人 工會擔心引爆離職潮 要元大留人須留心

2018-01-23 16:47

金管會：退佣就不對 不排除金檢彰銀

2018-01-23 17:19

稅改送紅包 四族群省很大

2018-01-23 00:23

中華電招新血 今年要徵1,600人

2018-01-23 01:17

電動自行車業者：靠移工撐起十分之八

2018-01-23 09:53

高通234億罰鍰 爭取分期

2018-01-23 01:02

台船拚翻轉 幹部減薪1到2成估年省數百萬

2018-01-23 13:32

資產管理人才留在台灣 顧立雄：低薪與英語要改善

2018-01-22 21:25

台幣短線 將測試29元

2018-01-23 00:50

蔡總統：我們開始要處理低薪問題

2018-01-22 23:10

光碟廠供貨吃緊喊漲 錸德漲幅最高達30%

2018-01-23 10:41

無人店商機／何奕達新思維 翻轉老紙廠

2018-01-23 01:02

電視面板 光電協進會：進入紅海時代

2018-01-23 09:22

台幣強升！進口商賺飽遲未降價 消費者不滿

2018-01-23 14:33

不景氣反帶動春節高價禮盒商機 黑橋牌推烏魚子香腸

2018-01-23 13:35

六都淨遷入人數 桃園居冠

2018-01-23 01:14

中華電落實CSR 領航數位包容

2018-01-23 01:17

狂升轉貶 台幣波動2.5角

2018-01-23 00:30

銀行防洗錢 非存戶匯款設限

2018-01-23 00:13

元大銀副董陳建平閃辭

2018-01-23 00:13

丁二烯大漲 台塑化進補

2018-01-23 01:17

賽鴿比賽得獎之獎金收入 可以30％計算必要費用

2018-01-22 21:23

近九旬翁照料60歲兒子 靠信託能專款專用

2018-01-23 13:12

美元跌不停、好便宜 美元躉繳利變搶手貨

2018-01-23 13:17

彭博新興市場吸引力排名：台灣第12 中國19

2018-01-22 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top