美祭高關稅 學者：類似情況H2恐趨頻繁

2018-01-23 17:15 中央社 台北23日電



美國總統川普批准對進口的太陽能板和洗衣機課重稅，來保護美國製造商。學者今天表示，高關稅做法等於重啟貿易保護主義，且類似情況下半年會愈來愈多，與美國打交道都可能被扒層皮。

美國貿易官員22日宣布，總統川普批准對進口的太陽能板和洗衣機課重稅，來保護美國製造商。川普政府未來3年對進口的大型家用洗衣機最高徵收50%，未來4年對太陽能板最高徵收30%。

台灣綜合研究院院長吳再益表示，川普一路走來就非常強調美國優先、美國製造優先，如今對進口太陽能板以及洗衣機課高關稅，就是重啟貿易保護主義。川普反其道而行，背棄了國際貿易主流。

吳再益說，美國實施重稅手段，墊高其他國家商品進入美國的成本，使得很多國家沒有發展比較利益原則的空間，即沒有利益生產成本較低的商品，造成國際間的不公平競爭，且川普重稅措施只考慮到生產者的利益，忽略了美國境內消費者利益。

台灣經濟研究院研究六所前所長、活水社投合夥人楊家彥表示，川普施政有幾大主軸，其中，大減稅因國內有共識推得很順，但其他幾乎斬獲不多，且目前時序進入驗收去年施政成果的時候，因此，川普現在把重點放在比較容易得分的對外經貿上。

他說，美國是全球主要市場中經濟復甦態勢相對穩健的，目前歐洲、日本狀況都不是很好，尤其，中國大陸經濟成長力道趨緩情況更明顯，所以，川普對外經貿有很大談判籌碼，可預期美國會採取更多雙邊談判以及鷹派作法。

楊家彥指出，去年一整年，川普若要推動一項措施是要採鷹派，還是鴿派時，通常內部鴿派的聲音會會比較高，但鴿派做法有賞味期限，接下來可以看到美國對外經貿做法會愈來愈強硬，尤其是美國進口較多的項目，陸續都會面臨到類似強硬制裁威脅，預期今年下半年美國會採取更多強硬的措施，其他國家若要與美國打交道，都可能被扒層皮。

然而，太陽能為台灣主要出口產業之一，面對美國重稅，吳再益表示，政府目前積極推動再生能源產業，太陽能為重點項目之一，而台灣太陽能光電產業在全球市場排名第二，市占率接近兩成，僅次於中國大陸的6成，如今美國對進口的太陽能板課重稅，將不利兩岸太陽能產業發展。

吳再益指出，台灣三大太陽能板廠新日光、昱晶以及昇陽光電當初推動三合一，就是擬透過規模擴大、降低生產成本，以提高產品競爭力，如今美國祭出重稅，建議台廠出口市場要更加多元化，轉移到非美市場。

楊家彥表示，台灣太陽能廠過去利用中國大陸便宜的生產條件，在美國重稅制裁下，可能遭遇關稅上的障礙，台廠想用價格競爭將會受到影響，在目前國際情勢未明朗下，台廠拓展新業務難度很高，建議台廠以保守穩健為主，抓著特殊用途的利基市場就可以達到穩健經營的目標。