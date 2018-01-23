美對太陽能面板、洗衣機祭重稅 陸商務部：強烈不滿

2018-01-23 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



華盛頓時間1月22日，美國總統川普宣布對進口太陽能面板和大型洗衣機分別採取為期4年和3年的全球保障措施。中共商務部貿易救濟調查局局長王賀軍就此發表談話，表示強烈不滿。

據中國日報網，王賀軍指出，近年來美國連續對進口太陽能面板和大型洗衣機採取貿易救濟措施，已充分甚至過度保護了美國內相關產業。此次美方再次對進口太陽能面板和大型洗衣機發起全球保障措施調查，並採取嚴苛的徵稅措施，是對貿易救濟措施的濫用。中方對此表示強烈不滿。

王賀軍表示，美方此次調查不僅引起許多貿易夥伴的關切，也遭到了美國內許多地方政府和下游企業的強烈反對。美方一意孤行，再次對進口太陽能面板和大型洗衣機採取限制措施，不僅有損於美國內產業整體健康發展，也進一步惡化了相關產品的全球貿易環境。