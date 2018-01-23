杜奕瑾：PTT不輸臉書 沒必要商業化

2018-01-23 17:21 中央社 中央社



社群網站方興未艾，PTT之父杜奕瑾表示，不覺得PTT會輸臉書，PTT最大的價值不在於商業化後的價格，而是不受任何人操控的言論自由風氣，「連我也沒辦法影響它的言論」。

杜奕瑾就讀台灣大學資訊工程系二年級時，在宿舍用一台486個人電腦，利用Linux及開放原始碼軟體架設了電子布告欄（BBS）「批踢踢實業坊」（PTT），至今已發展為每日同時在線人數逾10萬人的大站，擁有各式各樣不同主題的看板，是台灣使用人次最多的網路論壇之一，甚至形成台灣特有的「鄉民文化」。

隨著網路普及，臉書（Facebook）、Instagram、Dcard等社群網站興起，杜奕瑾接受中央社專訪是被問到是否會後悔當初沒將PTT發展為商業化的社群網站，甚至上市上櫃？他回答得十分淡然：「不會可惜，因為從來不覺得賺錢有什麼重要。」

「重點是你將什麼定為KPI(關鍵績效指標)。」杜奕瑾說，很多人將一個人的成功定義為公司上市上櫃、要賺很多錢，認為人生的成功就是賺錢多寡，所以會覺得「別人錢賺得比我少，我就比較成功。」

杜奕瑾表示，不覺得PTT會輸臉書，「很多人對PTT商業化存有很大的幻想」，但他認為，PTT最大的價值不在於商業化後的價格，而是不受任何人操控的言論自由風氣，還可以運作得很好。

「你可以看到現在很多社群平台都還是很容易被操弄。」杜奕瑾舉例，像臉書就一直被攻擊，利用開設專頁、購買廣告，將臉書上的言論洗版成特定傾向，Youtube也是。

杜奕瑾說，你要怎麼把社群跟訊息平台做到不被汙染，其實這是很難很難的一件事，但PTT至少在這點上是做到的。

PTT創站至今已逾20年，大部分系統維護都是由台大資工系學生及校友進行維護，不隸屬於任何特定單位，卻擁有完整的站務架構，自由的討論空間更激盪出多元議題。

他指出，PTT已經不只是平台，也不只是某個人的資產，而是一種精神，「大家有什麼想法，就一起去組織」，而且基本上不會發生因為政治力介入，文章就被刪除等一方獨大的情形，杜奕瑾笑說，「連我也沒辦法影響它的言論」，而這就是PTT最大的價值所在。

杜奕瑾提到，有人問他未來應用人工智慧的社群網路會是什麼樣子？他認為，「絕對不是像現在的FB、LINE或是PTT」，未來將如何發展，「大家可以好好去思考、可以去玩」。