親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

又漲價！麥當勞主餐麥脆雞、AB配餐均漲4元

美國課稅30% 太陽能業者評估赴美設廠

2018-01-23 17:19中央社 新竹23日電

美國總統川普批准未來4年對進口的太陽能板最高課徵30%關稅，保護美國製造商，太陽能廠新日光總經理沈維鈞表示，未來不排除前往美國設廠。

美國太陽能模組廠Suniva去年4月宣布破產後，向美國國際貿易委員會(ITC)申訴，要求對進口至美國的太陽能產品實施額外關稅和價格下限，並獲另一太陽能廠SolarWorld支持。

ITC經調查後，在去年9月裁定，進口矽晶太陽能電池數量增加，並嚴重損害美國本土產業，進入補救階段；ITC將3種救濟建議方案送交總統川普裁決。

川普同意對太陽能板課徵保護性的進口關稅，未來4年稅率分別為30%、25%、20%及15%，逐年下調5個百分點。

集邦科技產業分析師曹君如表示，這方案接近各界先前預期川普最可能採用的版本，儘管結果並不令人意外，只是美國廠商為規避可能的影響，去年已搶先大量備貨，估計當地庫存量高達5GW至6GW，需2季時間才能去化，恐將影響今年上半年美國市場需求疲軟。

此外，美國薄膜太陽能與加拿大等豁免地區矽晶太陽能總產能估計達5GW規模，足以支應美國太陽能市場下半年需求，曹君如表示，矽晶太陽能廠商今年恐將因而流失全球第2大的美國市場商機。

國內太陽能廠今年營運將難逃受到影響，值得注意的是，過去台廠為規避美國雙反(反傾銷、反補貼)稅率，紛紛前往越南與泰國等地設廠，這些第3地這次未能獲得豁免，廠商應展開多方發展策略因應。

曹君如認為，在第3地有設廠的業者可考慮是否到美國設廠的可能性。

太陽能廠新日光雖然目前出口美國已不多，不過新日光仍不願放棄美國市場，總經理沈維鈞先前即表示，未來不排除前往美國設廠。

元晶指出，過去是由美國子公司拓展美國市場，並未到第3地設廠，目前內部正深入了解相關細節，並評估各種可能因應辦法，包括赴美國尋求合作或建置太陽能模組產能。

太陽能類股今天股價漲跌互見，元晶股價收在新台幣10.15元，跌2.4%；新日光以平盤14.2元作收；未來將與新日光合併的昇陽光電股價則收在15.1元，漲1.68%。

太陽能電池新日光
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

資誠CEO調查 57%樂觀看待景氣 創新高但有焦慮

2018-01-23 16:18

美國祭重稅 經濟部：暫無計畫向WTO申訴

2018-01-23 15:21

美祭重稅╱經濟部：太陽能產品受影響比洗衣機大

2018-01-23 14:33

勞動部：106年度勞退準備金足額提撥率97.32%

2018-01-23 13:59

不景氣反帶動春節高價禮盒商機 黑橋牌推烏魚子香腸

2018-01-23 13:35

全球高齡化加劇 醫材及設備類股前景看好

2018-01-23 13:00

美對兩商品課重稅 經部：續關注救濟措施

2018-01-23 12:22

光碟廠供貨吃緊喊漲 錸德漲幅最高達30%

2018-01-23 10:41

資誠PwC報告：全球57％CEO對未來一年景氣樂觀

2018-01-23 10:10

名家觀點／減碳從Talanoa出發

2018-01-23 01:53

外銷訂單／海外生產比 連二年下滑

2018-01-23 01:14

六都淨遷入人數 桃園居冠

2018-01-23 01:14

擴大引資 招商審查一條鞭

2018-01-23 01:14

外銷連17紅 去年金額創高

2018-01-23 01:14

外銷訂單創新高 衝連18紅

2018-01-23 00:27

財經觀點／高值化 台灣觀光市場該走的路

2018-01-22 23:53

去年失業率 創17年來最低

2018-01-22 23:44

106年全年失業率3.76% 創16年新低

2018-01-22 16:41

空汙僅象徵性降載？台電：4天降載11次

2018-01-22 15:56

離岸風電國產化 經部：強強聯手

2018-01-22 15:40

去年我對外投資破500件 金融保險業最多

2018-01-22 14:43

去年外銷訂單 接單金額估創新高

2018-01-22 14:43

國泰金調查：上半年景氣、股市信心回溫

2018-01-22 14:42

桃空職工抗議 長榮：排班優於法令

2018-01-22 14:01

再見28？新台幣價量俱揚的三個原因

2018-01-22 13:13

815停電求償 台電中油8000多萬尚無共識

2018-01-22 13:07

在台灣愈有錢的人 愈不靠薪水過活

2018-01-18 15:31

政院培育千名醫材AI人才

2018-01-18 00:48
看更多

熱門文章

台幣為什麼再創逾五年來最高 光憑一個理由就夠

2018-01-23 10:43

挑戰央行底線！新台幣早盤狂升3.18角 再破五年新高

2018-01-23 10:01

新台幣狂飆 美元何時起漲？ 專家點出關鍵時刻

2018-01-23 14:57

合併大眾銀僅22天 陳建平辭元大銀副董事長

2018-01-22 20:16

你還用這張信用卡？ 機場貴賓室永遠進不去...

2018-01-23 10:00

元大併大眾 離職員工增至840人

2018-01-23 11:19

MIT小零件 造就亞馬遜無人店

2018-01-23 00:59

稅改贏家！ 這四類人不必繳所得稅

2018-01-22 21:13

陳建平閃辭 原大眾銀離職者恐增加

2018-01-22 20:28

央行戰熱錢 台幣大震盪

2018-01-23 00:50

高通最後期限仍沒繳234億元罰鍰 僅申請分期繳納

2018-01-22 19:23

郵輪台灣吸客 首次同品牌一年3艘來台

2018-01-22 20:15

金鑛咖啡去年關21店 今年止跌回穩

2018-01-22 18:50

平均發1.3個月獎金 這家公司6個月還嫌不夠

2018-01-23 15:40

彰銀證實東莞分行員工收回扣 將研議懲處

2018-01-23 15:25

陳建平走人 工會擔心引爆離職潮 要元大留人須留心

2018-01-23 16:47

金管會：退佣就不對 不排除金檢彰銀

2018-01-23 17:19

稅改送紅包 四族群省很大

2018-01-23 00:23

中華電招新血 今年要徵1,600人

2018-01-23 01:17

電動自行車業者：靠移工撐起十分之八

2018-01-23 09:53

高通234億罰鍰 爭取分期

2018-01-23 01:02

台船拚翻轉 幹部減薪1到2成估年省數百萬

2018-01-23 13:32

資產管理人才留在台灣 顧立雄：低薪與英語要改善

2018-01-22 21:25

台幣短線 將測試29元

2018-01-23 00:50

蔡總統：我們開始要處理低薪問題

2018-01-22 23:10

光碟廠供貨吃緊喊漲 錸德漲幅最高達30%

2018-01-23 10:41

無人店商機／何奕達新思維 翻轉老紙廠

2018-01-23 01:02

電視面板 光電協進會：進入紅海時代

2018-01-23 09:22

台幣強升！進口商賺飽遲未降價 消費者不滿

2018-01-23 14:33

不景氣反帶動春節高價禮盒商機 黑橋牌推烏魚子香腸

2018-01-23 13:35

六都淨遷入人數 桃園居冠

2018-01-23 01:14

中華電落實CSR 領航數位包容

2018-01-23 01:17

狂升轉貶 台幣波動2.5角

2018-01-23 00:30

銀行防洗錢 非存戶匯款設限

2018-01-23 00:13

元大銀副董陳建平閃辭

2018-01-23 00:13

丁二烯大漲 台塑化進補

2018-01-23 01:17

賽鴿比賽得獎之獎金收入 可以30％計算必要費用

2018-01-22 21:23

近九旬翁照料60歲兒子 靠信託能專款專用

2018-01-23 13:12

美元跌不停、好便宜 美元躉繳利變搶手貨

2018-01-23 13:17

彭博新興市場吸引力排名：台灣第12 中國19

2018-01-22 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top