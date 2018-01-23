美國課稅30% 太陽能業者評估赴美設廠

2018-01-23 17:19 中央社 新竹23日電



美國總統川普批准未來4年對進口的太陽能板最高課徵30%關稅，保護美國製造商，太陽能廠新日光總經理沈維鈞表示，未來不排除前往美國設廠。

美國太陽能模組廠Suniva去年4月宣布破產後，向美國國際貿易委員會(ITC)申訴，要求對進口至美國的太陽能產品實施額外關稅和價格下限，並獲另一太陽能廠SolarWorld支持。

ITC經調查後，在去年9月裁定，進口矽晶太陽能電池數量增加，並嚴重損害美國本土產業，進入補救階段；ITC將3種救濟建議方案送交總統川普裁決。

川普同意對太陽能板課徵保護性的進口關稅，未來4年稅率分別為30%、25%、20%及15%，逐年下調5個百分點。

集邦科技產業分析師曹君如表示，這方案接近各界先前預期川普最可能採用的版本，儘管結果並不令人意外，只是美國廠商為規避可能的影響，去年已搶先大量備貨，估計當地庫存量高達5GW至6GW，需2季時間才能去化，恐將影響今年上半年美國市場需求疲軟。

此外，美國薄膜太陽能與加拿大等豁免地區矽晶太陽能總產能估計達5GW規模，足以支應美國太陽能市場下半年需求，曹君如表示，矽晶太陽能廠商今年恐將因而流失全球第2大的美國市場商機。

國內太陽能廠今年營運將難逃受到影響，值得注意的是，過去台廠為規避美國雙反(反傾銷、反補貼)稅率，紛紛前往越南與泰國等地設廠，這些第3地這次未能獲得豁免，廠商應展開多方發展策略因應。

曹君如認為，在第3地有設廠的業者可考慮是否到美國設廠的可能性。

太陽能廠新日光雖然目前出口美國已不多，不過新日光仍不願放棄美國市場，總經理沈維鈞先前即表示，未來不排除前往美國設廠。

元晶指出，過去是由美國子公司拓展美國市場，並未到第3地設廠，目前內部正深入了解相關細節，並評估各種可能因應辦法，包括赴美國尋求合作或建置太陽能模組產能。

太陽能類股今天股價漲跌互見，元晶股價收在新台幣10.15元，跌2.4%；新日光以平盤14.2元作收；未來將與新日光合併的昇陽光電股價則收在15.1元，漲1.68%。