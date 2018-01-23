資誠CEO調查 57%樂觀看待景氣 創新高但有焦慮

2018-01-23 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



世界經濟論壇（WEF）今天在瑞士達沃斯登場，資誠會計師事務所（PwC）為WEF智識夥伴，同步發布《第21屆全球企業領袖調查報告》。報告發現，全球CEO對未來一年全球景氣的看法樂觀，成長幅度近一倍，創新高。不過，CEO對自身企業營收成長的信心，僅比去年微幅上升，「樂觀但焦慮」。

調查發現，全球42%CEO對於自身企業未來一年的營收成長相當有信心，僅比去年增加4%。最擔憂的外在威脅為法規過度監管、恐怖主義及地緣政治的不確定性。逾5成的全球CEO表示將增聘人力，但想尋找數化人才有困難。社會環境及氣候變遷，對企業經營威脅越來越高。

資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏分析，全球總體經濟逐步復甦，各國家地區的經濟狀況也逐步好轉，各主要國家也預測未來的GDP將成長，使各國CEO景氣看待樂觀，尤其巴西的CEO，超過八成都看好未來一年經濟景氣。

美國總統川普積極透過「減稅」與「放鬆監管」來刺激美國經濟成長，使美股屢創新高，為美國企業帶來高度信心以及低失業率，使59%的美國CEO樂觀看待未來一年全球景氣，比去年24%高出許多。

北美地區CEO對自身企業營收的信心，從去年的39%大幅成長到今年的53%，是金融海嘯以來最具信心的一年。不過，受英國脫歐影響，英國CEO對自身企業成長信心降到34%，比去年減少7%。

就產業來看，科技業、商業服務業和生技醫藥業的CEO對於未來一年其企業成長最為看好。全球CEO主要的成長策略仍是自身成長、降低成本、策略聯盟和併購。「與創業家或新創企業合作」的比例在今年成長到33%，比去年增加5%。

至於哪些市場是CEO眼中未來一年影響企業成長最重要的國家，調查指出，美國仍排第一，中國排第二，接著是德國。上述排名與去年相同，但美國和中國的差距持續拉大，去年相差10%，今年拉大到12%。

美國的重要性提升有三大原因：一是資本市場有利於企業籌資，二是機器人技術成熟，可降低對人力成本的嚴格限制，三是美國優良的製造技術；另外，美國對企業減稅也預期可加速國外投資。

調查發現，數位化及自動化轉型，特別對金融服務業產生衝擊。24%的銀行與資本市場業、保險業CEO預計在未來一年減少人力，較整體的18%來得高；且有28%的銀行與資本市場業相關工作，將因數位化與自動化而消失。