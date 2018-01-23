世紀鋼主攻離岸風電 今與德商達德簽MOU

2018-01-23 16:21 中央社 桃園23日電



世紀鋼鐵與台船合資的世紀離岸風電，今天與德商達德能源簽下合作備忘錄（MOU），而這也是世紀鋼鐵與離岸風電開發商簽下的第3張MOU，透過技術精進，未來將成為達德水下基礎優先供應商。

世紀鋼鐵目前已與沃旭能源簽下合作備忘錄，與台船合資的世紀風電，今天再度與達德能源簽署合作備忘錄，將優先成為水下基礎製造優先供應商；今天在經濟部政務次長龔明鑫、德國在台協會及歐洲商會的見證下簽署合作備忘錄。

龔明鑫致詞時表示，感謝世紀鋼鐵投入大量心力及資金，一步一腳印的投資台灣，政府有執行政策的決心，外商願意參與，離岸風電的政策一定可以達成，也感謝達德能源把技術移轉給台灣。

達德能源集團執行董事柯朗夫（Ralf Ketteler）則表示，世紀風電不僅引進經驗豐富的國際合作夥伴，也致力於單樁式及套管式水下基礎生產，未來會優先以世紀風電作為台灣離岸風場的水下基礎製造供應商，並就近在台北港的碼頭設施建置離岸風場。

世紀鋼、世紀風電董事長賴文祥形容，去年9月透過桃園市政府與達德能源媒合，好像提親，今天的簽約儀式就像是訂婚，未來希望進一步「結婚」、「起厝」，世紀風電一直很認真到國外取經，包括丹麥、德國等國家，未來希望2020年生產第一支風機，「第一個兒子」需要大家幫忙。

桃園市長鄭文燦指出，桃園東北季風強，57部陸域風機可供應2萬9000個家庭使用，對綠電也有一定比例的需求，估計總投資金額可以超過1000億元，增加400個以上在地的就業機會。世紀鋼也特別跟台北港租借16公頃土地，作為重件組裝碼頭。

鄭文燦表示，由於風電技術規範主要來自歐洲，世紀鋼在鋼材製造、焊接上都有一定水準，取得鋼結構製造規範EN 1090及焊接ISO 3834認證。鄭文燦指出，離岸風電施工困難，從架設、海水壓力、抗腐蝕、抗脆化、韌性都要夠，世紀鋼鐵有望幫助風力發電產業在台灣深耕。

達德能源目前在台灣營運超過380MW的陸域風電及太陽光電，目前在桃園及雲林外海申請360MW及700MW的潛力場址；在全世界則設置超過2200部的風力發電機組，總裝置容量超過4400MW。