光碟廠供貨吃緊喊漲 錸德漲幅最高達30%

2018-01-23 10:41 中央社 台北23日電



漲價風吹起，沉寂多年的光碟片產業也加入漲價風潮，在第三大廠印度MBI傳出申請破產並停產後，前二大廠中環、錸德證實市場供貨轉趨吃緊，已啟動漲價，幅度最高達30%。

近2年因一般級的PC料(聚碳酸酯)需求激增而價漲，帶動光學級PC料價格調升，PC料為光碟片塑膠基板的重要材料，因為價格或其他因素無法順利取得PC料的中小廠，被迫停廠，或暫停光碟片生產。除此之外，其他生產原物料如紙材與化學原物料等，都有大小不一的漲幅，為反映成本變化，全球光碟廠皆進而調漲報價。

中環發言人陳君煒表示，「價格調漲是確定的，市場上已經出現供貨比較緊張一點，接單比預期好」，今年年初就開始談，幅度不方便透露太多，但會是全面性調漲，陸續已經開始反應，後續也將視市場狀況進行階段調整，預估今年整體出貨會比預期好。

陳君煒指出，傳統光碟隨著供給不斷退出，尤其在第三大廠MBI停產後，陸續見到轉單，產業出現供需翻轉契機，高階儲存光碟則是產業未來主要成長動能，尤其在資料中心(Data Center)大數據需求帶動下，超大儲存量的光碟需求持續成長。儘管光碟儲存不是主流，但只要占有10-20%市占就足以為產業帶來龐大動能，最重要的是，高階競爭者少，除了資本支出門檻外，很多設備商都已退出，新進者想要找機器設備都很難。

錸德也指出，為因應原物料成本的變化，於今年1月起調整全線記錄型光碟片產品售價，此次售價調整幅度目標最大為30%，已於日前正式與客戶協商新報價，且陸續獲得客戶的認可。

錸德表示，過去以來，光碟片產業受到供過於求的衝擊，價格跌多漲少。近2年來雖然整體消費者市場需求受到網路串流影音興起影響，市場需求量逐漸遞減，至2018年尚有約70億片全球市場需求，但光碟生產製造廠退出與減產的速度更快，當前已逐漸達到供需平衡狀態，近期都呈現滿載，且有機會供需反轉。

錸德表示，雖然消費者光碟片需求逐年遞減，但對於專業B2B的光碟市場需求卻是逐漸攀升，由於B2B專業市場對於供應商的要求更為嚴苛，因此具有完備高階生產能力且合法授權的製造廠，將會是B2B市場未來市場爆發的受惠者。