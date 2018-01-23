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資誠PwC報告：全球57％CEO對未來一年景氣樂觀

2018-01-23 10:10經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

世界經濟論壇 (WEF)今（23）日在瑞士達沃斯登場，資誠PwC在大會中全球發布《第21屆全球企業領袖調查報告》發現，全球57％CEO對未來一年全球景氣的看法樂觀，不僅較去年的29％成長近一倍，更創下歷年最高。

不過，CEO對自身企業營收成長的信心，僅比去年微幅上升。42％CEO對於自身企業未來一年的營收成長相當有信心，僅比去年增加4％。

影響全球企業成長的三個最重要國家依序為美國、中國、德國，且美國與中國的差距持續擴大。

逾五成的全球CEO預期未來將增聘人力，但11％CEO認為尋找數化人才極度困難。

全球CEO最擔憂的三個外在威脅依序為法規過度監管 (42%)、恐怖主義 (41%)、地緣政治的不確定性(40%)。

全球66%CEO認為要有更多元的指標來衡量未來的繁榮。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏分析，全球CEO樂觀看待未來一年景氣，原因在於，自2010年以來，不僅全球總體經濟逐步復甦，各國家地區的經濟狀況也逐步好轉，各主要國家也預測未來的GDP將成長。

舉例來說，80％的巴西CEO看好未來一年經濟景氣，72％加拿大和70%中國的CEO也都偏向樂觀。而36％的英國CEO認為雖然在過去一年經濟轉弱，但尚未看到脫歐之後的劇烈影響。

至於美國，在川普積極透過「減稅」與「放鬆監管」來刺激美國經濟成長，過去一年，美股屢創新高，並為美國企業帶來高度信心以及低失業率。這也讓59％的美國CEO樂觀看待未來一年全球景氣，比去年24％高出許多。

調查指出，北美地區CEO對自身企業營收具高度信心的比率，從去年的39％大幅成長到今年的53％，這也是自2008年金融危機以來，北美CEO最具信心的一年。

拉丁美洲 (45％)和亞太地區 (44％)CEO 對自身企業的樂觀程度也比去年提升。然而，西歐、中東、

非洲CEO的信心度卻往下滑，其中英國因脫歐協議有重大進展，英國CEO對自身企業成長信心降到34％，比去年減少7％。

就個別產業來說，科技業(48％)、商業服務業 (46％)和生技醫藥業 (46％)CEO 對於未來一年其企

業成長最為看好。

全球CEO的成長策略和去年沒有太大的變化，依序是自身成長、降低成本、策略聯盟和併購。值得一提的是，「與創業家或新創企業合作」的比率在今年成長到33％，比去年增加5％。

哪些市場是CEO眼中未來一年影響企業成長最重要的國家。調查顯示，美國仍排第一 (46％)，中國排第二 (33％)，接著是德國 (20％)、英國 (15％)。雖然上述前四名的排名與去年相同，但美國和中國的差距持續拉大，去年相差10％，今年拉大到12％。

這項調查在去年8至11月進行，共有來自85國、1,293名CEO透過網路、郵件、面對面及電話受訪。

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